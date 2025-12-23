Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza operação para desobstrução de galeria de águas pluviais na Vila Corrêa

Nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, ocorreu uma operação integrada na Avenida Zilda Arns Neumann, na Vila Corrêa, com o objetivo de remover a obstrução da galeria de águas pluviais que estava impedindo a passagem da água que escoa pelo centro da cidade.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Obras e contou com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Durante a operação, as equipes conseguiram retirar veículos que estavam dentro da galeria, além da sujeira acumulada, que comprometia o funcionamento do sistema de drenagem.

“Essa foi uma ação importante para restabelecer o fluxo da água e evitar transtornos maiores à população. O trabalho integrado entre as secretarias, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foi fundamental para retirar os veículos e a sujeira acumulada na galeria, garantindo mais segurança para quem vive e circula pela cidade”, destacou o secretário de Obras, Eduardo Paiva.

A Prefeitura segue monitorando a situação e reforça que ações preventivas e de manutenção das galerias são essenciais para reduzir riscos de alagamentos, especialmente em períodos de chuvas intensas, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população.