Lula lidera cenários de 1º turno contra nomes da direita, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno testados em um levantamento divulgado nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa aponta vantagem do petista sobre os principais nomes da direita em simulações para a eleição presidencial.

O estudo ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios, nas 27 unidades da federação, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula x Jair Bolsonaro

No primeiro cenário estimulado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece com 36,9% das intenções de voto, contra 31,3% de Bolsonaro. Os demais candidatos somam percentuais mais baixos, fragmentando o eleitorado oposicionista.

Brancos, nulos e eleitores que afirmaram não votar em nenhum dos nomes representam 6%, enquanto 4,8% não souberam ou não responderam.

Lula x Flávio Bolsonaro

Em um segundo cenário, Lula mantém a liderança ao enfrentar o senador Flávio Bolsonaro (PL). O presidente soma 37,6%, enquanto Flávio aparece com 27,8%.

Na sequência surgem Ratinho Junior (9%), Ciro Gomes (7,9%) e outros nomes com percentuais menores. Brancos, nulos e indecisos ultrapassam 12%.

Lula x Tarcísio de Freitas

Na simulação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registra 37,8%, contra 26,2% do adversário. O cenário mostra Tarcísio como um dos principais concorrentes da direita, mas ainda atrás do atual presidente.

Lula x Michelle Bolsonaro

No confronto com Michelle Bolsonaro (PL), Lula alcança 37,2% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 24,4%. O resultado indica que o presidente mantém vantagem mesmo diante de um nome ligado diretamente ao bolsonarismo.

Cenários de segundo turno

O Instituto Paraná Pesquisas também testou seis cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece numericamente à frente dos adversários. No entanto, em confrontos contra Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Ratinho Junior, há empate técnico dentro da margem de erro.

Segundo o levantamento, Lula venceria com maior folga apenas em um eventual segundo turno contra a senadora Tereza Cristina (PP).