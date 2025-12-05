Metrô de São Paulo terá operação 24 horas aos sábados a partir de 6 de dezembro; confira as regras

A partir deste sábado (6), quatro linhas operadas pelo governo estadual passarão a funcionar sem interrupção entre sábado e domingo.

O Metrô de São Paulo confirmou que dará início, neste sábado (6), a uma operação especial que manterá quatro de suas linhas funcionando 24 horas por dia durante os fins de semana. A medida integra um projeto experimental que seguirá ativo até fevereiro de 2026.

A ação contempla exclusivamente as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, todas administradas diretamente pelo Metrô. As linhas concedidas à iniciativa privada — 4-Amarela e 5-Lilás — permanecem fora da operação estendida.

Objetivo da Operação Estendida

Segundo a administração do Metrô, o funcionamento contínuo entre sábado e domingo permitirá avaliar:

a demanda real de passageiros na madrugada,

a viabilidade técnica e operacional,

possíveis ajustes para ampliar o serviço no futuro.

A intenção é atender tanto trabalhadores de horários noturnos quanto frequentadores de restaurantes, eventos e atrações da madrugada paulistana.

Como vai funcionar a circulação

Durante a operação de 24 horas:

Todas as estações das linhas 1, 2, 3 e 15 estarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada.

para embarque e desembarque ao longo da madrugada. Não haverá integração com linhas concedidas e com a rede de trens metropolitanos, que estarão fechadas no período.

com linhas concedidas e com a rede de trens metropolitanos, que estarão fechadas no período. Os trens circularão entre 0h e 4h40 , faixa em que normalmente não há operação.

, faixa em que normalmente não há operação. Os intervalos serão de 20 a 30 minutos, conforme a demanda.

Atenção para a Linha 2-Verde

Em dois trechos específicos — Vila Madalena a Clínicas e Sacomã a Vila Prudente — os trens operarão em via singela, ou seja, uma única via para ambos os sentidos. No restante do trajeto, a operação será normal, com duas vias.

Linha 15-Prata

No primeiro fim de semana, a linha terá atendimento de madrugada por meio de ônibus gratuitos do sistema PAESE, devido aos testes da nova frota. Após o período experimental, o Metrô avaliará a necessidade de ajustes no serviço.

Bilheterias fechadas: veja como pagar

Durante a madrugada:

As bilheterias permanecerão fechadas .

. Passageiros sem cartão Bilhete Único ou TOP poderão comprar bilhetes nas máquinas de autoatendimento , pelo Google Wallet ou via WhatsApp (11 3888-2200) .

ou poderão comprar bilhetes nas , pelo ou via . Nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha , já é possível entrar usando pagamento por aproximação com cartão físico de crédito ou débito.

e , já é possível entrar usando com cartão físico de crédito ou débito. O recurso será estendido às linhas 2-Verde e 15-Prata ao longo de dezembro.

Testes até fevereiro de 2026

A operação 24 horas aos sábados será mantida até fevereiro de 2026. Após esse período, o Metrô analisará os resultados para decidir se o serviço será incorporado permanentemente ou ajustado para novas demandas.