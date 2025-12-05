Metrô de São Paulo terá operação 24 horas aos sábados a partir de 6 de dezembro; confira as regras

A partir deste sábado (6), quatro linhas operadas pelo governo estadual passarão a funcionar sem interrupção entre sábado e domingo.
O Metrô de São Paulo confirmou que dará início, neste sábado (6), a uma operação especial que manterá quatro de suas linhas funcionando 24 horas por dia durante os fins de semana. A medida integra um projeto experimental que seguirá ativo até fevereiro de 2026.
A ação contempla exclusivamente as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, todas administradas diretamente pelo Metrô. As linhas concedidas à iniciativa privada — 4-Amarela e 5-Lilás — permanecem fora da operação estendida.
Objetivo da Operação Estendida
Segundo a administração do Metrô, o funcionamento contínuo entre sábado e domingo permitirá avaliar:
- a demanda real de passageiros na madrugada,
- a viabilidade técnica e operacional,
- possíveis ajustes para ampliar o serviço no futuro.
A intenção é atender tanto trabalhadores de horários noturnos quanto frequentadores de restaurantes, eventos e atrações da madrugada paulistana.
Como vai funcionar a circulação
Durante a operação de 24 horas:
- Todas as estações das linhas 1, 2, 3 e 15 estarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada.
- Não haverá integração com linhas concedidas e com a rede de trens metropolitanos, que estarão fechadas no período.
- Os trens circularão entre 0h e 4h40, faixa em que normalmente não há operação.
- Os intervalos serão de 20 a 30 minutos, conforme a demanda.
Atenção para a Linha 2-Verde
Em dois trechos específicos — Vila Madalena a Clínicas e Sacomã a Vila Prudente — os trens operarão em via singela, ou seja, uma única via para ambos os sentidos. No restante do trajeto, a operação será normal, com duas vias.
Linha 15-Prata
No primeiro fim de semana, a linha terá atendimento de madrugada por meio de ônibus gratuitos do sistema PAESE, devido aos testes da nova frota. Após o período experimental, o Metrô avaliará a necessidade de ajustes no serviço.
Bilheterias fechadas: veja como pagar
Durante a madrugada:
- As bilheterias permanecerão fechadas.
- Passageiros sem cartão Bilhete Único ou TOP poderão comprar bilhetes nas máquinas de autoatendimento, pelo Google Wallet ou via WhatsApp (11 3888-2200).
- Nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, já é possível entrar usando pagamento por aproximação com cartão físico de crédito ou débito.
- O recurso será estendido às linhas 2-Verde e 15-Prata ao longo de dezembro.
Testes até fevereiro de 2026
A operação 24 horas aos sábados será mantida até fevereiro de 2026. Após esse período, o Metrô analisará os resultados para decidir se o serviço será incorporado permanentemente ou ajustado para novas demandas.