Michelle e Laura visitam Jair Bolsonaro na PF após reconciliação com enteados

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro realizou, nesta quinta-feira (4/12), sua terceira visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde ele cumpre pena. Acompanhada da filha Laura, ela chegou no período da manhã, dentro do horário permitido — entre 9h e 11h — em conformidade com as regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Esta é a primeira visita de Michelle após o episódio de tensão envolvendo os filhos mais velhos de Bolsonaro e, segundo apurações recentes, ocorre após uma reaproximação familiar. Também é a primeira vez que Laura, menor de idade, tem autorização judicial para visitar o pai desde que ele passou a cumprir pena definitiva.

Autorização judicial e regras rígidas

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu limites severos para o convívio presencial do ex-presidente com familiares:

tempo máximo de 30 minutos por visita;

por visita; entrada controlada e acompanhada pela PF;

apenas familiares próximos autorizados;

entrega de alimentação permitida apenas por pessoas cadastradas previamente pela defesa.

Essas determinações fazem parte do regime especial de execução penal aplicado após a conversão da prisão domiciliar de Bolsonaro em prisão preventiva, no dia 22 de novembro, após violações na tornozeleira eletrônica.

Histórico de visitas

Desde a prisão, Michelle Bolsonaro já esteve com o marido em três ocasiões:

23 de novembro – primeira visita, um dia após a prisão preventiva. Na ocasião, ela permaneceu cerca de duas horas, período mais extenso porque as novas regras ainda não estavam em vigor.

– primeira visita, um dia após a prisão preventiva. Na ocasião, ela permaneceu cerca de duas horas, período mais extenso porque as novas regras ainda não estavam em vigor. 27 de novembro – segunda visita, já sob as novas limitações. Após a saída, Michelle comentou que o encontro havia sido breve e descreveu os dias como “difíceis”, mas afirmou manter “o coração em paz”.

– segunda visita, já sob as novas limitações. Após a saída, Michelle comentou que o encontro havia sido breve e descreveu os dias como “difíceis”, mas afirmou manter “o coração em paz”. 4 de dezembro – visita atual, com a presença de Laura e em meio ao clima de reconciliação com os enteados.

A chegada da ex-primeira-dama nesta última visita foi registrada por fotógrafos e equipes de imprensa, evidenciando o forte interesse público no caso.

Contexto da prisão

Jair Bolsonaro cumpre pena na sede da PF após condenação por envolvimento em uma trama considerada tentativa de golpe de Estado. A pena estabelecida é de 27 anos e 3 meses. A partir do início da execução penal, as regras de convivência e visitas foram substituídas por normas mais restritivas, com fiscalização rigorosa da rotina, da alimentação e do acesso de visitantes.

Clima familiar e repercussão

A visita desta quinta-feira ocorre após relatos de um momento de tensão entre Michelle Bolsonaro e os filhos mais velhos do ex-presidente. Nos últimos dias, porém, a relação teria esfriado e uma espécie de trégua foi sinalizada, permitindo que a agenda familiar em torno das visitas fosse retomada sem conflitos públicos.

Embora não haja informações sobre o conteúdo da conversa entre Michelle, Laura e Jair Bolsonaro — uma vez que essas interações ocorrem de forma privada — o gesto de presença da ex-primeira-dama e da filha mais nova reforça a mensagem de união familiar em meio ao momento mais delicado da trajetória política e pessoal do ex-mandatário.

O que permanece em aberto

Mesmo com a normalização da rotina de visitas, ainda não há previsão de flexibilização das regras impostas pela Justiça. Tampouco há expectativa de mudanças no regime de visitas ou na condição carcerária do ex-presidente nas próximas semanas.