Saidinha de presos em SP começa nesta terça (23); entenda como funciona

A saída temporária de presos no estado de São Paulo, conhecida como “saidinha”, começa nesta terça-feira (23) e deve beneficiar pouco mais de 30 mil condenados que cumprem pena em regime semiaberto.

A autorização para a liberação é concedida individualmente por cada juiz responsável pela execução penal, mediante decisão fundamentada, após análise do cumprimento dos requisitos legais.

Saidinha foi regulamentada por portaria do TJSP

O benefício foi regulamentado em 2025 por meio de portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estabeleceu prazos, procedimentos e critérios para a concessão da saída temporária durante o período de fim de ano.

O documento define que o período de saída começa em 23 de dezembro e termina em 5 de janeiro de 2026, às 18h, prazo final para o retorno obrigatório de todos os beneficiados às unidades prisionais.

Quem pode ter direito à saída temporária

De acordo com a Lei de Execução Penal, apenas presos condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem obter autorização para saída temporária, sem vigilância direta.

Para ter direito ao benefício, o condenado precisa atender aos seguintes critérios:

Comportamento carcerário adequado

Cumprimento mínimo da pena: 1/6 da pena, se for réu primário 1/4 da pena, se for reincidente

Compatibilidade da saída temporária com os objetivos da pena

Como funciona a liberação dos presos

As administrações penitenciárias devem encaminhar à Justiça a lista dos presos aptos ao benefício, organizada em ordem alfabética. A liberação ocorre somente após análise judicial.

Para condenados que já usufruíram da saída temporária anterior sem cometer faltas ou descumprir regras, a autorização pode ser automaticamente prorrogada para o período seguinte.

Restrições após mudanças na Lei de Execução Penal

As regras da saída temporária passaram por mudanças recentes. O benefício é proibido para presos condenados por:

Crimes hediondos

Crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa

Essas restrições reforçam o controle sobre o perfil dos condenados autorizados a deixar temporariamente as unidades prisionais.

Uso de tornozeleira eletrônica

Embora a saída temporária ocorra sem vigilância direta, o juiz da execução penal pode determinar o uso de equipamento de monitoração eletrônica, como tornozeleira, durante o período em liberdade.

A medida é adotada caso o magistrado entenda que há necessidade de maior controle sobre o deslocamento do condenado.

Quando a saída temporária pode ser revogada

O benefício é automaticamente revogado se o condenado:

Praticar crime doloso durante a saída

Cometer falta grave

Descumprir as condições impostas pelo juiz

Demonstrar baixo aproveitamento em atividades obrigatórias, quando aplicável

Nesses casos, o preso retorna imediatamente ao regime fechado ou semiaberto, conforme decisão judicial.

Acompanhamento após o retorno

Após o fim do período da saída temporária, o serviço de assistência social do sistema prisional é responsável por acompanhar os resultados do benefício, avaliando o retorno dos presos e eventuais descumprimentos.

A “saidinha” segue sendo um dos temas mais debatidos na área de segurança pública, especialmente após mudanças na legislação e números recorrentes de descumprimento das regras.