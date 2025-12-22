Mulher de Alexandre Ramagem diz que ex-deputado foragido vai lançar curso online

A procuradora Rebeca Ramagem afirmou nas redes sociais que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), atualmente foragido da Justiça brasileira, está desenvolvendo um curso online que será oferecido em plataformas digitais nos próximos meses.

Segundo ela, a iniciativa tem como objetivo garantir apoio financeiro à família após a condenação e a perda dos cargos públicos ocupados por Ramagem.

Curso online seria alternativa a doações

Rebeca explicou que recebeu diversas mensagens com ofertas de ajuda financeira e decidiu esclarecer que o apoio poderá ocorrer por meio da aquisição do curso.

“Será um curso de altíssimo nível, com conteúdo sério, relevante e transformador, e com valor acessível, pensado para caber na renda de todos”, escreveu em publicação.

Ela destacou que a proposta busca oferecer uma forma transparente e justa para quem deseja contribuir, unindo a venda de conteúdo educacional ao apoio voluntário.

Conteúdo do curso ainda não foi divulgado

Apesar do anúncio, Rebeca Ramagem não revelou detalhes sobre o tema das aulas, a carga horária, o formato do curso ou a data de lançamento. A expectativa é que o material seja disponibilizado integralmente de forma online.

A falta de informações sobre o conteúdo gerou questionamentos nas redes sociais, mas até o momento não houve novos esclarecimentos.

Condenação de Alexandre Ramagem e perda do mandato

Alexandre Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão no processo relacionado à trama golpista. A condenação levou à perda automática do mandato parlamentar, conforme previsto na Constituição Federal.

Além disso, ele também perdeu o cargo de delegado da Polícia Federal e teve o mandato cassado por decisão da presidência da Câmara dos Deputados.

Ramagem está foragido nos Estados Unidos

Desde setembro, Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos e é considerado foragido da Justiça brasileira. A permanência fora do país, após a condenação, reforçou a condição de fuga e encerrou qualquer possibilidade de exercício de funções públicas.

Levantamentos oficiais indicam que, desde que deixou o Brasil, Ramagem já gerou um custo de aproximadamente R$ 532 mil aos cofres públicos.

Repercussão política e jurídica

O anúncio do curso online ocorre em meio a debates políticos e jurídicos sobre os efeitos da condenação, a perda de direitos políticos e os impactos financeiros decorrentes da permanência de Ramagem no exterior.

O caso segue repercutindo no cenário nacional e nas redes sociais, especialmente após o posicionamento público de sua esposa.