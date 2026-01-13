Caso Master: Banco Central retira embargos e libera inspeção do TCU

TCU garante que fiscalização será rápida, com respeito aos sigilos bancário e empresarial e preservação das competências do BC

O Banco Central (BC) retirou os embargos de declaração que haviam levado ao plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) a decisão sobre a realização de uma inspeção na autoridade monetária, no contexto do chamado Caso Master. A desistência dos recursos foi formalizada pela área jurídica do BC na noite de segunda-feira (12).

BC esclarece objetivo do recurso

Na petição apresentada, o Banco Central afirmou que os embargos tinham como finalidade esclarecer dúvidas sobre o escopo da inspeção. Segundo o órgão, uma reunião realizada com o TCU foi decisiva para confirmar que o processo irá respeitar a discricionariedade técnica do BC e suas competências exclusivas no exercício da política monetária e da supervisão financeira.

Reunião destrava impasse institucional

O encontro entre representantes do Banco Central e do TCU foi determinante para destravar o impasse. Durante a reunião, ficou estabelecido que a inspeção não avançará sobre áreas que dependam de chancela colegiada, afastando o risco de uma atuação considerada extraordinária ou fora do escopo legal.

Inspeção será rápida e com respeito aos sigilos

O TCU sinalizou formalmente que a inspeção será rápida, com respeito absoluto aos sigilos bancário e empresarial, além da preservação das competências exclusivas da autoridade monetária. O compromisso foi assumido em reunião que contou com a presença dos presidentes do TCU e do BC.

Tema não irá ao plenário do TCU

Com os esclarecimentos obtidos, o Banco Central avaliou que não há mais necessidade de levar o tema ao plenário do TCU. A decisão também reduz o risco de desgaste institucional e blinda o relator do processo de uma eventual derrota no colegiado da Corte de Contas.

Acordo permite avanço da diligência

Após dias de tensão institucional, o entendimento entre as duas instituições abriu caminho para um acordo que autoriza a realização da diligência. O BC irá franquear acesso aos técnicos da AudBancos, área responsável por auditorias em bancos públicos e reguladores financeiros.

Caso Master segue sob acompanhamento

O Caso Master continua sob acompanhamento dos órgãos de controle, agora com um ambiente institucional mais estável. A expectativa é que a inspeção ocorra de forma técnica, objetiva e sem impacto nas atribuições legais do Banco Central, preservando a segurança do sistema financeiro.