Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra Lula na frente em todos os cenários de 1º e 2º turno em 2026

Levantamento indica liderança do presidente contra nomes da direita e alto índice de rejeição entre os principais pré-candidatos

A mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (21), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno testados para a eleição presidencial de 2026. O levantamento também revela altos índices de rejeição entre os principais nomes da polarização política no país.

Lula lidera disputas de segundo turno

De acordo com o estudo, Lula venceria todos os adversários testados em simulações de segundo turno. Contra Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o presidente aparece com 49% das intenções de voto, ante 45% dos três nomes.

Em disputas contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Jr., a vantagem é maior, chegando a 10 pontos percentuais. O maior diferencial ocorre contra Eduardo Leite, com 48% a 23% a favor do atual presidente.

A AtlasIntel/Bloomberg também simulou um cenário entre Lula e Jair Bolsonaro, no qual o petista aparece com 49%, contra 46% do ex-presidente, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cenários de primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera em todas as configurações testadas, com percentuais próximos ou superiores a 48% das intenções de voto.

No cenário mais amplo, o presidente registra 48,4%, seguido por Flávio Bolsonaro (28%) e Tarcísio de Freitas (11%). Outros nomes, como Caiado, Zema, Ratinho Jr. e Renan Santos, aparecem com percentuais inferiores a 5%.

Quando Tarcísio é retirado da disputa, Flávio cresce e chega a 35%, enquanto Lula sobe para 48,8%. Em um cenário sem Flávio, Tarcísio ocupa a segunda posição, com 28,4%, mas permanece distante do petista.

Em uma simulação sem integrantes da família Bolsonaro e sem Tarcísio, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparece em segundo lugar, com 15,2%, ainda bem atrás de Lula, que mantém 48,8%.

Michelle Bolsonaro e outros nomes

Quando Michelle Bolsonaro entra no lugar de Flávio e Tarcísio, a ex-primeira-dama aparece com 30,9%, enquanto Lula registra 48,2%. Nesse cenário, Caiado ultrapassa dois dígitos, chegando a 11,3%.

Simulações com Haddad

A AtlasIntel/Bloomberg também testou cenários em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, substitui Lula como candidato do PT. Mesmo assim, Haddad aparece à frente dos adversários.

Sem Tarcísio, Haddad marca 41,5%, contra 35,4% de Flávio. Em uma disputa sem o senador, o ministro tem 42%, enquanto Tarcísio registra 28,9%.

Rejeição elevada entre principais nomes

Além da intenção de voto, a pesquisa mostra que Lula e Jair Bolsonaro lideram o índice de rejeição, ambos próximos de 50% do eleitorado. Lula é rejeitado por 49,7%, enquanto Bolsonaro chega a 50%.

Na sequência aparecem Renan Santos (45,6%), Michelle Bolsonaro (44,9%), Nikolas Ferreira (44,7%) e Flávio Bolsonaro (47,4%). Entre os governadores, a rejeição também é elevada: Zema (42,1%), Eduardo Leite (41,7%), Tarcísio (41,1%), Caiado (40,7%) e Ratinho Jr. (39,9%).

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.418 eleitores, entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-02804/2026.