Carnaval em SP: transporte público terá operação especial com Metrô 24h e reforço nos ônibus

Esquema inclui funcionamento ininterrupto em madrugadas estratégicas, linhas especiais para o Anhembi, gratuidade em um dos dias e mudanças na frota até o fim da folia

A cidade de São Paulo terá uma operação especial no transporte público durante o Carnaval 2026, com mudanças no funcionamento do Metrô e dos ônibus municipais para atender ao aumento no número de passageiros. O esquema começa nesta sexta-feira (14) e segue ao longo dos dias de maior movimento, principalmente por causa dos desfiles no Sambódromo do Anhembi e dos blocos de rua espalhados pela capital.

A ação envolve o Metrô, a SPTrans e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMT), com reforço de frota, ampliação da segurança, funcionamento 24 horas em algumas madrugadas e ajustes nos itinerários.

Metrô terá funcionamento 24 horas em madrugadas específicas

O Metrô de São Paulo funcionará em esquema especial entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Em algumas madrugadas, o serviço será ininterrupto, mas com regras diferentes para embarque e desembarque.

Na madrugada de sexta-feira (13) para sábado (14), o funcionamento será 24 horas. No entanto, o embarque e desembarque durante toda a madrugada só poderão ser feitos nas estações Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha). As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ficarão abertas apenas para desembarque, mas as transferências entre as linhas estarão liberadas.

Já na madrugada de sábado (14) para domingo (15), todas as estações do Metrô estarão abertas 24 horas para embarque e desembarque. Também será possível fazer integração com as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas por concessionárias.

Na virada de domingo (15) para segunda-feira (16), o esquema volta a ser o mesmo da primeira madrugada: embarque permitido apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, enquanto as demais funcionarão apenas para desembarque, com integração liberada entre as linhas.

Ônibus gratuitos para o Sambódromo do Anhembi

Para facilitar o acesso aos desfiles, haverá ônibus gratuitos saindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda com destino ao Sambódromo do Anhembi. As partidas começam a partir das 18h e serão frequentes durante os dias de desfile.

Além disso, duas linhas especiais vão ligar o Sambódromo às estações Barra Funda e Portuguesa-Tietê nos dias 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. Nessas linhas, a tarifa será de R$ 5,30, com aceitação do Bilhete Único e direito à integração.

Para pessoas com mobilidade reduzida, as vans do serviço Atende+ também estarão em operação.

Frota de ônibus terá mudanças e dia com tarifa zero

A SPTrans informou que a frota será ajustada de acordo com a demanda. Nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro, o sistema vai operar com frota equivalente à de sábado, com 6.843 veículos distribuídos em 1.128 linhas.

No dia 15 de fevereiro, quando será aplicado o Domingão Tarifa Zero, os ônibus municipais serão gratuitos e funcionarão com frota de domingo: 4.922 veículos em 1.042 linhas.

Por causa dos blocos de rua, haverá desvios e alterações temporárias nos trajetos. Técnicos da SPTrans estarão nas ruas para orientar motoristas e passageiros, e as informações sobre mudanças poderão ser consultadas em um site especial criado para o Carnaval.

As linhas turísticas Paulistar 1, 2 e 3, que normalmente operam aos domingos, serão suspensas nos dias 15 e 22 de fevereiro, com retorno previsto para 1º de março.

Reforço na segurança e na organização

O Metrô informou que haverá reforço no número de funcionários nas estações, inclusive nas bilheterias e máquinas de autoatendimento, além da ampliação do efetivo de segurança.

O monitoramento será feito em tempo real pelo Centro de Controle de Segurança, com apoio de drones para acompanhar o fluxo de passageiros. Também serão instaladas lixeiras extras, distribuídos kits de primeiros socorros e posicionadas viaturas em áreas de maior concentração de público.

Em estações próximas aos principais eventos, serão implantados bolsões de segurança, direcionadores de fluxo e acessos específicos para organizar entrada e saída de passageiros.

Postos de atendimento terão alterações

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, os postos de venda localizados em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes funcionarão normalmente, das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara, Santana, unidades do Descomplica SP e o Posto Central permanecerão fechados nesses dias.

O atendimento volta ao horário normal no dia 18 de fevereiro. As unidades do Descomplica SP reabrirão a partir das 12h.

Com a operação especial, a expectativa das autoridades é garantir mais organização, segurança e mobilidade durante o Carnaval, período que costuma reunir milhões de pessoas nas ruas e nos desfiles da capital paulista.