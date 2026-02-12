Ferraz reforça campanha “Não é Não” e amplia ações de proteção às mulheres durante o Carnaval

Campanha será realizada antes e durante o desfile, com orientações, acolhimento e ações educativas em bares, restaurantes e no percurso carnavalesco.
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Coordenadoria da Mulher, intensifica as ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher durante o Carnaval 2026, com a campanha “Não é Não”, que estará presente antes e durante o desfile carnavalesco no município.
Na sexta-feira (13/02), véspera do Carnaval, a Coordenadoria da Mulher atua em parceria com o Procon em bares e restaurantes da região onde acontecem os blocos, levando orientações à população e aos comerciantes sobre o Protocolo “Não Se Cale”, além da distribuição de adesivos da campanha “Não é Não”, ampliando a visibilidade da causa e reforçando a importância do respeito e da prevenção à violência contra a mulher nos estabelecimentos comerciais.
No sábado (14/02), dia do desfile oficial, a equipe da Coordenadoria da Mulher estará presente ao longo do evento, realizando ações de orientação, acolhimento e apoio às mulheres, sempre que necessário, além da entrega de materiais informativos e adesivos da campanha, fortalecendo a mensagem de respeito e segurança durante a festa.
O desfile de Carnaval de Ferraz de Vasconcelos acontece no próximo sábado (14), na Rua Godofredo Osório Novaes, na altura do número 96 ao 125, próximo à estação de trem. A concentração das escolas está prevista para às 18 horas, com a preparação para o desfile.
Ferraz é a única cidade do Alto Tietê a realizar desfile oficial de Carnaval, e a iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção de um evento seguro, respeitoso e acolhedor, garantindo que a alegria da festa caminhe junto com a conscientização e a proteção às mulheres.