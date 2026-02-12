Itaquá reforça serviços de iluminação pública com mais de 100 atendimentos em 40 dias

Serviços Urbanos está ampliando ações e tem canais para registro de solicitações da população

A Secretaria de Serviços Urbanos de Itaquaquecetuba iniciou 2026 reforçando os trabalhos de manutenção e ampliação da iluminação pública em diversas regiões da cidade. Somente no mês de janeiro, foram registrados 132 atendimentos, considerando chamados realizados pelo telefone 0800, aplicativo, rondas de monitoramento e demandas identificadas pelas equipes em campo.

Do total de registros, 38 solicitações foram feitas pelo atendimento telefônico, 52 pelo aplicativo Cidade Iluminada e 42 ocorrências foram identificadas por meio de rondas de monitoramento, o que permitiu uma atuação mais rápida das equipes. No período, foram realizadas 132 manutenções e 92 novas instalações de pontos de iluminação em diferentes bairros.

Os atendimentos se concentraram principalmente em regiões com maior fluxo de pessoas e áreas industriais, como o Parque Industrial, além de vias como a estrada do Bonsucesso, na divisa com Guarulhos. Durante o mês, também foram feitas 16 trocas de luminárias de LED. De acordo com a pasta, mesmo com o volume elevado de chuvas em janeiro, o tempo médio de resposta do serviço foi de 36 horas.

“O trabalho de iluminação pública é fundamental para a qualidade de vida da população. Mesmo com as condições climáticas adversas, nossas equipes mantiveram um bom tempo de resposta e ampliaram os pontos de luz em áreas importantes da cidade”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Oliveira.

“A participação da população é fundamental. Quando o morador registra a solicitação, conseguimos direcionar as equipes com mais rapidez e eficiência, garantindo ruas mais iluminadas e seguras”, disse o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

A população pode registrar solicitações de iluminação pública 24 horas por dia, por meio do telefone 0800 0800 006, além do site novo.cidadeiluminada.com.br ou pelo aplicativo Cidade Iluminada, disponível para Android e iOS.

“Itaquá é a cidade mais iluminada do Alto Tietê. Não falo apenas das recentes melhorias, mas principalmente pela qualidade do serviço, com lâmpadas de LED em todos os bairros. Isso reflete em segurança e qualidade de vida para os moradores”, completou o prefeito Eduardo Boigues.