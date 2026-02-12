Secretário de Governo de Itumbiara mata filhos e tira a própria vida em Goiás

Crianças de 12 e 8 anos foram baleadas na cabeça e não resistiram; Polícia Civil investiga o caso ocorrido em condomínio no sul do estado

Uma tragédia abalou o município de Itumbiara, no sul de Goiás, nesta quinta-feira (12). O secretário de Governo da cidade, Thales Machado, morreu após, segundo informações preliminares, atirar contra os dois filhos e, em seguida, tirar a própria vida.

Os dois meninos, de 12 e 8 anos, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Crianças foram baleadas na cabeça

De acordo com as primeiras informações, o crime ocorreu no condomínio onde a família morava. A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender a ocorrência e realizou o isolamento da área até a chegada da perícia.

As crianças teriam sido atingidas na cabeça.

O filho mais velho, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas morreu após dar entrada na unidade.

O mais novo, de 8 anos, chegou a ser internado em estado grave no Hospital Estadual de Itumbiara, porém também não resistiu.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre a dinâmica exata do crime.

Secretário era genro do prefeito

Thales Machado ocupava o cargo de secretário de Governo de Itumbiara e era genro do prefeito Dione Araújo (União Brasil). A morte do secretário e dos filhos causou forte comoção na cidade.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso, incluindo a motivação do crime.

Publicação nas redes sociais horas antes da tragédia

Horas antes do ocorrido, na noite de quarta-feira (11), Thales Machado publicou um vídeo nas redes sociais com uma declaração aos filhos.

Na postagem, ele escreveu:

“Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito.”

A publicação passou a circular amplamente após a confirmação da tragédia.

Carta mencionaria fim de relacionamento

Segundo informações preliminares, uma carta deixada por Thales Machado menciona o relacionamento com a filha do prefeito e o fim da união, além de citar uma suposta traição. O conteúdo será analisado pelas autoridades e faz parte da investigação.

A motivação oficial do crime ainda não foi divulgada.

Escola lamenta morte de aluno

A Escola Gabarito, onde estudava o menino de 12 anos, publicou nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte do aluno.

“Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus amigos e familiares, desejando força e conforto a todos”, diz o comunicado.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil de Goiás informou que o caso segue sob investigação e que novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão das diligências e análises periciais.

A tragédia reacende o debate sobre violência doméstica, saúde mental e conflitos familiares, temas que frequentemente exigem atenção e acompanhamento especializado.

Se você ou alguém próximo enfrenta situação de sofrimento emocional, é possível buscar apoio gratuito pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo telefone 188, com atendimento 24 horas.