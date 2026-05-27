Priscila Gambale aposta em inovação e transforma Ferraz em referência digital no Alto Tietê

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, lançou nesta quarta-feira (27) o Simplifica Ferraz, nova plataforma digital da Prefeitura criada para ampliar o acesso da população aos serviços públicos com mais praticidade e menos burocracia.

O lançamento aconteceu no Paço Municipal e reuniu vereadores, secretários municipais, servidores e autoridades da cidade.

Durante o evento, Priscila destacou que a criação da plataforma representa o cumprimento de um compromisso assumido ainda durante a campanha eleitoral.

“Essa era uma proposta que apresentamos para a população porque, quando assumimos a Prefeitura em 2021, encontramos muitos processos burocráticos, feitos no papel e com pouca integração. O Simplifica Ferraz nasce justamente para modernizar a cidade, facilitar a vida das pessoas e aproximar ainda mais a Prefeitura da população.” afirmou a prefeita.

Disponível pelo portal oficial da Prefeitura — onde também pode ser acessada a opção de download do aplicativo — a plataforma reúne diversos serviços municipais em um único ambiente digital, permitindo solicitações, acompanhamento de protocolos, envio de documentos e acesso a informações oficiais da administração municipal.

Entre as funcionalidades já disponíveis estão solicitações de Catatreco, limpeza de bueiros, emissão de segunda via de IPTU, solicitação de cartão de estacionamento, denúncias de maus-tratos aos animais e diversos outros serviços integrados às secretarias municipais.

Priscila também ressaltou que a plataforma não vai apenas facilitar o acesso da população aos serviços públicos, mas também melhorar a eficiência da gestão municipal.

“Além de oferecer mais facilidade para o cidadão, o Simplifica Ferraz também permite uma gestão mais eficiente, com acompanhamento em tempo real das demandas, mais agilidade nas respostas e mais eficiência na solução dos problemas apresentados pela população.” completou.

A expectativa da administração municipal é ampliar gradativamente os serviços disponíveis dentro da plataforma, fortalecendo a transformação digital da cidade e consolidando Ferraz de Vasconcelos como referência regional em inovação e atendimento público digital.