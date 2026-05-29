Lula reage à decisão dos EUA sobre PCC e CV, defende soberania brasileira e recebe apoio de Alckmin

Presidente critica classificação das facções como organizações terroristas, cobra cooperação dos Estados Unidos no combate ao crime organizado e reforça que o Brasil não aceitará interferência externa em seus assuntos internos. Vice-presidente Geraldo Alckmin também condenou a medida e alertou para possíveis impactos econômicos.

A decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras provocou forte reação do governo brasileiro nesta sexta-feira (29). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a iniciativa, classificou a medida como uma ameaça à soberania nacional e afirmou que o combate às facções continuará sendo conduzido pelas instituições brasileiras.

As declarações ocorreram durante um evento da Petrobras em Sergipe e foram reforçadas por uma nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também se posicionou contra a decisão norte-americana, alertando para possíveis prejuízos econômicos e financeiros ao país.

O episódio elevou a tensão diplomática entre Brasília e Washington e abriu um novo capítulo no debate sobre segurança pública, cooperação internacional e soberania nacional.

Lula critica decisão dos Estados Unidos e fala em defesa da soberania

Durante seu discurso, Lula afirmou estar “triste e decepcionado” com o anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

O presidente reconheceu que PCC e Comando Vermelho provocam terror em comunidades brasileiras, especialmente por meio do tráfico de drogas, armas e da violência urbana. No entanto, argumentou que as facções possuem características distintas das organizações terroristas internacionais tradicionalmente combatidas pelos norte-americanos.

Segundo Lula, o Brasil possui legislação própria para enfrentar o crime organizado e vem ampliando os mecanismos de repressão contra facções criminosas.

“Não aceitamos ser tratados como moleques. Não aceitamos ser tratados como se fôssemos uma republiqueta”, afirmou o presidente ao defender a autonomia brasileira na condução de suas políticas de segurança.

Presidente cobra reciprocidade dos EUA no combate ao crime

Outro ponto central da fala de Lula foi a cobrança por maior colaboração dos Estados Unidos na captura de brasileiros investigados ou procurados pela Justiça.

O presidente afirmou que autoridades brasileiras já compartilharam informações sobre suspeitos ligados a esquemas de lavagem de dinheiro, contrabando e outras atividades criminosas que atualmente residem em território americano.

Segundo Lula, a cooperação internacional deve ocorrer em duas vias, envolvendo não apenas ações contra organizações criminosas que atuam no Brasil, mas também o combate às estruturas financeiras e logísticas que operam fora do país.

O presidente também voltou a citar o tráfico internacional de armas, afirmando que grande parte do armamento utilizado por facções brasileiras entra no país a partir dos Estados Unidos.

Planalto critica articulação política de integrantes da família Bolsonaro

Pouco antes das declarações do presidente, o Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial classificando como “deplorável” a atuação de integrantes da família Bolsonaro junto a autoridades norte-americanas.

O texto faz referência às recentes viagens de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e afirma que há tentativas de estimular ações externas contra interesses brasileiros.

A nota sustenta que medidas unilaterais podem prejudicar a cooperação policial, gerar insegurança econômica e criar obstáculos para o combate efetivo ao crime organizado.

O governo também argumenta que pressões externas não devem substituir a atuação das instituições brasileiras responsáveis pela segurança pública e pela Justiça.

Governo vê risco ao sistema financeiro e ao PIX

Um dos pontos que mais chamou atenção na nota do Planalto foi a menção ao sistema financeiro nacional.

Segundo o governo federal, a classificação das facções como organizações terroristas pode gerar consequências indiretas para operações financeiras, mecanismos de cooperação internacional e até mesmo para tecnologias brasileiras como o PIX.

O texto afirma que decisões tomadas sem coordenação prévia podem criar barreiras econômicas e afetar instrumentos utilizados diariamente por milhões de brasileiros.

Para o governo, qualquer medida internacional relacionada ao combate ao crime precisa ser construída de forma conjunta para evitar impactos colaterais na economia.

Alckmin critica medida e alerta para impactos econômicos

O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou sobre o tema nesta sexta-feira durante agenda oficial no litoral norte de São Paulo.

Alckmin afirmou que a decisão dos Estados Unidos não contribuirá para o combate ao crime organizado e pode trazer consequências negativas para o Brasil.

Segundo ele, o país já possui instrumentos legais e operacionais para enfrentar facções criminosas, incluindo novas leis aprovadas pelo Congresso Nacional e operações permanentes conduzidas pelas forças de segurança.

“Isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequência no sistema financeiro, na economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia”, declarou o vice-presidente.

O político também criticou integrantes da família Bolsonaro e afirmou que determinadas movimentações políticas estariam buscando desviar a atenção de outros assuntos que envolvem investigações em andamento.

Alckmin destaca operações contra lavagem de dinheiro e crime organizado

Durante a entrevista, o vice-presidente ressaltou que o enfrentamento às facções criminosas já ocorre de forma permanente por parte do Estado brasileiro.

Ele citou a aprovação da Lei Antifacção, o endurecimento das penas para integrantes de organizações criminosas e o fortalecimento das investigações financeiras.

Alckmin também mencionou operações recentes realizadas pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), voltadas ao combate à sonegação fiscal e à lavagem de dinheiro.

Segundo o vice-presidente, o combate ao crime organizado exige ações integradas de inteligência, fiscalização financeira e repressão policial contínua.

Estados Unidos avançam na classificação de PCC e CV como terroristas

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou oficialmente na quinta-feira (28) que pretende enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras.

A decisão amplia os instrumentos jurídicos disponíveis para autoridades americanas bloquearem ativos financeiros, investigarem conexões internacionais e ampliarem sanções relacionadas a atividades criminosas ligadas às facções.

A medida foi anunciada um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com integrantes do governo norte-americano.

Embora a classificação tenha validade dentro do sistema jurídico dos Estados Unidos, o tema passou a gerar repercussões diplomáticas e políticas no Brasil.

Governo reforça combate às facções e defende cooperação internacional

Na nota oficial, o governo federal reafirmou que o combate ao PCC, ao Comando Vermelho e a outras organizações criminosas continuará sendo prioridade nacional.

O texto destaca programas de combate ao crime organizado, fortalecimento da inteligência policial, enfrentamento à lavagem de dinheiro e ações de repressão ao tráfico de armas e drogas.

Além disso, o governo informou que apresentou recentemente aos Estados Unidos propostas para ampliar a cooperação internacional em áreas estratégicas relacionadas à segurança pública.

Brasília afirma que continuará aberta à colaboração com outros países, mas ressalta que qualquer parceria deve respeitar a soberania brasileira e as decisões tomadas por suas instituições democráticas.

Debate ultrapassa a segurança pública e chega à diplomacia

A reação de Lula, do Palácio do Planalto e de Geraldo Alckmin demonstra que a decisão norte-americana deixou de ser apenas uma questão de segurança pública e passou a ocupar espaço central nas relações diplomáticas entre os dois países.

Enquanto Washington defende o endurecimento das medidas contra organizações criminosas transnacionais, Brasília sustenta que a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas pode gerar efeitos políticos, econômicos e institucionais que vão além do combate ao crime.

Ao final do debate, o governo brasileiro reforçou sua principal mensagem: a soberania nacional é inegociável e cabe exclusivamente ao Brasil definir como classificar e combater organizações criminosas que atuam em seu território.