Mutirão de regularização do MEI auxilia empreendedores em Ferraz de Vasconcelos

Ação gratuita oferecerá orientações sobre declaração do MEI, débitos, nota fiscal, Banco do Povo e alvará de funcionamento

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, promoverá nos dias 27, 28 e 29 de maio, das 9h às 16h, um Mutirão de Regularização do Microempreendedor Individual (MEI), voltado aos empreendedores do município que precisam regularizar pendências, esclarecer dúvidas e receber orientações sobre serviços essenciais para seus negócios.

A ação será realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, localizada na Rua Pedro Foschini, 200 – Vila Romanópolis, com atendimento gratuito e equipe técnica preparada para orientar os microempreendedores.

O principal objetivo do mutirão é auxiliar os MEIs na regularização de suas obrigações, especialmente neste período em que o prazo para envio da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) está próximo do encerramento. O dia 29 de maio será o último prazo para entrega da declaração, documento obrigatório para manter a regularidade do CNPJ.

Além do suporte relacionado à declaração, os participantes poderão receber orientações sobre débitos do DAS MEI, emissão de nota fiscal, alvará de funcionamento e acesso às linhas de crédito do Banco do Povo, importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento dos pequenos negócios.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destacou a importância da ação para apoiar os empreendedores locais e evitar problemas futuros relacionados à regularização fiscal.

“Nosso objetivo é oferecer suporte aos microempreendedores, facilitando o acesso à informação e aos serviços necessários para manter seus negócios regularizados. Sabemos que muitos trabalhadores têm dúvidas sobre suas obrigações, e esse mutirão é justamente para orientar, acolher e fortalecer o empreendedorismo na cidade”, destacou o secretário.

A administração municipal reforça que manter o cadastro do MEI regularizado garante acesso a benefícios previdenciários, emissão de notas fiscais, linhas de crédito e maior segurança para o desenvolvimento das atividades econômicas.

Os empreendedores interessados podem comparecer diretamente ao local nos dias do mutirão para atendimento e orientações.