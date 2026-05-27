Divino Verde fortalece conscientização ambiental durante Festa do Divino em Poá

Projeto integrou a 17ª edição da festa com ações sustentáveis, arrecadação de recicláveis, bênção de pets e plantio de espécies nativas no entorno da igreja

A 17ª Festa do Divino Espírito Santo de Poá foi encerrada neste domingo (24) com grande participação popular e uma importante mensagem de conscientização ambiental por meio do projeto “Divino Verde”, realizado em parceria entre a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

A iniciativa promoveu uma série de ações sustentáveis e ecológicas ao longo da programação festiva, unindo fé, cuidado e preservação ambiental. Entre as atividades desenvolvidas estiveram a Missa Verde, a arrecadação de materiais recicláveis, a bênção dos pets e o plantio de mudas de árvores e plantas no entorno da igreja.

Foram plantadas espécies como quaresmeira, manacá-da-serra e manacá-de-cheiro, além de outras plantas ornamentais no canteiro da igreja, contribuindo para a valorização paisagística, ambiental e para o fortalecimento das áreas verdes da região central da cidade.

A secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, destacou que o Divino Verde chegou à sua quarta edição reforçando a importância da conscientização ambiental aliada à fé e à cidadania. “O Divino Verde segue os ensinamentos da encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, que fala sobre o cuidado da casa comum. A proposta é justamente unir fé, cidadania e preservação ambiental dentro da Festa do Divino, incentivando as pessoas a plantarem árvores, cuidarem dos animais e realizarem a separação correta dos resíduos. São ações simples, mas fundamentais para construirmos uma cidade mais sustentável e consciente”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também ressaltou o sucesso da festa e o envolvimento da comunidade nas ações promovidas durante toda a celebração. “Foi uma edição muito especial da Festa do Divino, marcada pela fé, união e grande participação da nossa população. Parabenizo toda a comunidade, os voluntários e a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. O Divino Verde mostrou que é possível unir tradição, cultura, solidariedade e responsabilidade ambiental em benefício da nossa cidade”, declarou.

A 17ª Festa do Divino Espírito Santo de Poá contou com extensa programação litúrgica, cultural e social, reunindo milhares de pessoas em celebrações religiosas, apresentações culturais e atividades voltadas à integração e ao fortalecimento da comunidade poaense.