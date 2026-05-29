Primeiro paciente se recupera de Ebola em surto no Congo, anuncia OMS

Alta médica representa avanço no enfrentamento da doença, mas autoridades alertam que violência, falta de equipamentos e ataques a centros de saúde ainda dificultam o controle do surto na República Democrática do Congo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (29) a primeira recuperação confirmada de um paciente infectado pelo vírus Ebola durante o atual surto que atinge a República Democrática do Congo. O caso é considerado um marco importante no combate à doença, que já provocou centenas de mortes suspeitas e mobiliza uma grande operação internacional de emergência sanitária.

Segundo informações divulgadas pela OMS, o paciente recebeu alta hospitalar no último dia 27 de maio após apresentar recuperação completa e foi autorizado a retornar à sua comunidade.

A notícia surge em meio a um cenário de extrema preocupação, marcado por dificuldades logísticas, insegurança causada por conflitos armados e resistência de parte da população às medidas sanitárias adotadas pelas autoridades.

OMS confirma primeira recuperação do atual surto

O anúncio foi feito por Anais Legand, representante da Organização Mundial da Saúde, durante entrevista a jornalistas.

De acordo com a entidade, o paciente permaneceu sob acompanhamento médico até que fosse considerada segura sua reintegração à comunidade.

Trata-se da primeira recuperação oficialmente registrada desde o início do surto provocado por uma variante rara do vírus Ebola identificada na República Democrática do Congo.

Apesar da alta médica representar um avanço importante, especialistas alertam que o número de casos continua crescendo e que o risco de disseminação da doença permanece elevado.

Diretor-geral da OMS visita o Congo para acompanhar combate à doença

Também nesta semana, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desembarcou na capital congolesa, Kinshasa, para acompanhar de perto as ações de enfrentamento à epidemia.

Durante sua chegada ao país, Tedros destacou a importância de demonstrar apoio às comunidades afetadas e aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente.

Segundo ele, a presença da liderança da OMS no local busca reforçar a confiança da população e evidenciar que a comunidade internacional acompanha a situação com atenção.

“Vir aqui é realmente mostrar à comunidade que ela não está sozinha”, afirmou Tedros ao desembarcar no país africano.

Falta de equipamentos dificulta atendimento aos pacientes

O combate ao Ebola enfrenta obstáculos significativos no Congo, especialmente devido à escassez de recursos médicos.

Relatos divulgados pela OMS apontam que profissionais de saúde chegaram a utilizar máscaras vencidas durante o atendimento de pacientes suspeitos da doença, evidenciando a insuficiência de equipamentos de proteção individual.

Além da limitação de insumos hospitalares, equipes médicas também enfrentam dificuldades para realizar testes, monitorar contatos e manter estruturas adequadas para o isolamento dos infectados.

A precariedade das condições de trabalho tem aumentado a preocupação das organizações internacionais com a capacidade de resposta ao avanço da doença.

Mais de mil casos suspeitos e centenas de mortes sob investigação

Os números divulgados pelas autoridades sanitárias demonstram a gravidade da situação.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, até a última terça-feira haviam sido registrados:

1.077 casos suspeitos de Ebola

238 mortes suspeitas relacionadas à doença

Os dados ainda estão em processo de investigação epidemiológica, mas indicam um cenário preocupante para a região afetada.

O epicentro do surto está localizado na província de Ituri, área que enfrenta problemas históricos relacionados à violência armada, deslocamento populacional e instabilidade política.

Violência e ataques dificultam resposta das autoridades

Além dos desafios sanitários, as equipes de saúde precisam lidar com a insegurança causada pela atuação de grupos armados na região.

A OMS informou que moradores revoltados com os protocolos de manejo dos corpos das vítimas realizaram pelo menos três ataques contra centros de saúde.

Os procedimentos adotados pelas autoridades para evitar a transmissão do vírus frequentemente entram em conflito com tradições culturais e rituais funerários locais, aumentando a resistência de parte da população.

A falta de confiança entre comunidades e profissionais de saúde tem sido apontada como um dos maiores obstáculos para interromper a cadeia de transmissão do Ebola.

Ajuda internacional é ampliada para conter o surto

Diante da gravidade da situação, diversos países e organizações internacionais ampliaram o apoio ao Congo.

Na quinta-feira (28), uma remessa de ajuda médica financiada pela União Europeia chegou à província de Ituri para reforçar os esforços de contenção da doença.

No mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram um pacote adicional de US$ 80 milhões em assistência humanitária e sanitária.

Com o novo aporte, o total de recursos americanos destinados ao enfrentamento do surto ultrapassa US$ 112 milhões.

Os investimentos incluem aquisição de equipamentos médicos, fortalecimento da vigilância epidemiológica e apoio às equipes que atuam nas áreas mais afetadas.

Conflito armado agrava crise sanitária

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, o atual surto não pode ser analisado apenas como uma emergência de saúde pública.

O diretor-geral da OMS destacou que a violência constante na região dificulta a construção de confiança com as comunidades e compromete operações básicas de controle da doença.

Além disso, milhares de pessoas foram deslocadas pelos conflitos armados, aumentando os riscos de propagação do vírus para novas localidades.

A insegurança alimentar também tem agravado a vulnerabilidade das populações atingidas.

Na última quarta-feira, Tedros fez um apelo público por um cessar-fogo na região, afirmando que o combate ao Ebola se torna praticamente impossível em meio aos confrontos armados.

Recuperação traz esperança, mas cenário segue preocupante

A primeira alta médica registrada durante o surto representa uma notícia positiva para autoridades sanitárias e moradores das áreas afetadas.

No entanto, especialistas ressaltam que a recuperação de um paciente não altera o quadro geral da epidemia, que continua exigindo mobilização internacional e ações urgentes para conter a disseminação do vírus.

Enquanto equipes médicas trabalham para ampliar o atendimento e monitorar novos casos, a OMS reforça que o sucesso da resposta dependerá não apenas de recursos financeiros e hospitalares, mas também da estabilidade da região e da colaboração das comunidades locais.

Com mais de mil casos suspeitos registrados, o Congo segue enfrentando uma das situações sanitárias mais delicadas do continente africano, enquanto organizações internacionais intensificam esforços para evitar uma expansão ainda maior do surto.