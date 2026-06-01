Fundo Social de Solidariedade de Arujá irá duplicar capacitações com o Centro de Capacitação Profissional Casa da Mulher

A construção do Centro de Capacitação Profissional Casa da Mulher, na área central, marca uma nova fase para a qualificação profissional em Arujá, com a meta de duplicar o número de arujaenses certificadas com os cursos ministrados pelo Fundo Social de Solidariedade.

O novo centro de capacitação com, aproximadamente, 300 m², está sendo erguido na Avenida Amazonas, ao lado do Fundo Social. Ele foi projetado para dobrar a capacidade de formandas, que hoje soma 1,2 mil mulheres desde 2021, ampliando o alcance de cursos voltados à autonomia financeira e geração de renda. A estrutura de três pavimentos contará com salas de aula e espaços administrativos, dedicados ao ensino de técnicas em áreas como gastronomia, estética e costura, entre outras, atendendo à crescente demanda por formação gratuita na cidade.

O projeto ocupa uma área de construção com subsolo, térreo e pavimento superior, com acessibilidade garantida. O Fundo Social mantém um fluxo constante de certificações, que registrou uma média de 200 alunas formadas por ano.

Quando o novo espaço for inaugurado, a expectativa é que sejam entregues cerca de 400 certificações por ano, consolidando os cursos do Fundo Social e oferecendo novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho para a população feminina; uma preocupação constante na atual gestão e que significará, para as mulheres, a tão sonhada emancipação financeira.