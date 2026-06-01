Prefeitura lança pedra fundamental para construção de praça na Vila Fátima

Área pública localizada entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio contará com quadra esportiva, pista de skate, playground, academia ar livre e paisagismo

A Prefeitura de Suzano lançou na manhã deste sábado (30/05) a pedra fundamental para construção da Praça da Vila Fátima, que será instalada na área pública localizada entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio. Este espaço, de aproximadamente 950 metros quadrados, passará a contar com quadra esportiva para prática do basquete 3×3, pista de skate, playground e academia ao ar livre, além de paisagismo e mobiliário urbano, incluindo bancos, lixeira e iluminação pública. A autorização para início da obra foi assinada pelo prefeito Pedro Ishi durante encontro no local com autoridades e comunidade.

As etapas preparatórias já têm sido conduzidas pela administração municipal, de modo que todas as atividades sejam concluídas até o fim deste ano, para proporcionar mais lazer e entretenimento para a população desta localidade do município, que já foi contemplada com a requalificação de 14 vias, implementada por meio de um convênio federal de R$ 4,9 milhões, viabilizados ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e executados na atual gestão do prefeito Pedro Ishi.

Já os recursos para esta nova estrutura são originados do Fundo de Interesses Difusos (FID), um instrumento financeiro de caráter estadual que está relacionado à gestão dos recursos vindos de multas, indenizações e condenações judiciais, que são reinvestidos em projetos que reparam danos à sociedade. A partir deste mecanismo, Suzano conquistou R$ 484.526,82 para implantação da praça, cujas obras ficarão sob responsabilidade da empresa DBL Engenharia.

Pelo mesmo contrato, também estão sendo viabilizadas obras para implantação de uma nova praça no bairro Miguel Badra, entre as ruas Emilia Barradas Simões, José Valdecy de Souza e Vera Lúcia Pinto da Silva, que já ultrapassam 50% de conclusão. Neste espaço, a população poderá desfrutar de quadra poliesportiva e pista de caminhada, entre outros equipamentos.

“Esta é uma obra fundamental para o bairro, pois era algo que os moradores estavam esperando. Vai proporcionar um espaço de lazer, prática esportiva e, sobretudo, convivência. Uma opção que vai fazer a diferença na vida dos moradores, em especial das crianças e dos adolescentes. A nossa expectativa é de que até o fim do ano a nova praça já esteja disponível”, destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira.

O prefeito Pedro Ishi contou que é intenção da administração municipal transformar cada vez mais espaços públicos livres em equipamentos voltados ao lazer, ao esporte e à cultura. Disse ainda que a futura praça dará mais vida ao bairro e que o processo que culminou na obra teve início com tratativas realizadas desde 2022. “Se não tem luta, dificilmente tem resultado. E esse projeto, a partir de agora, começa a se tornar realidade. Por isso, quando a praça estiver pronta, será fundamental que toda a comunidade possa zelar por ela para que esteja sempre à disposição de forma adequada para todos. Sem dúvida, é uma grande conquista para a Vila Fátima, que já vem recebendo melhorias importantes, em especial um pacote de pavimentação que envolveu 14 vias públicas e que também prevê a substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED”, afirmou o prefeito.

‘Suzano Mais Praças’

As novas áreas de lazer e entretenimento que estão surgindo na cidade são resultado da implementação do programa “Suzano Mais Praças”, lançado em abril do ano passado para qualificar a vivência urbana e aumentar a cobertura vegetal na cidade. A iniciativa abre caminho para a construção de 32 novas praças em Suzano e revitalização de outras 18. A meta é garantir a construção de ao menos 16 até 2028 e revitalizar outras quatro no mesmo período.

Presenças

Entre os demais presentes no evento realizado na manhã deste sábado estavam o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o controlador geral do do Município, César Braga; e o diretor de Cultura em Palmeiras, Antonio Rafael Morgado.

A Câmara de Suzano esteve representada pelos vereadores Rogério Castilho; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro.