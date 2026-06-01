Itaquá reforça importância da atualização do Cadastro Único para manutenção de benefícios sociais

Município realizou mais de 13 mil atualizações cadastrais entre janeiro e maio deste ano

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está reforçando a importância da atualização do Cadastro Único (CadÚnico), procedimento fundamental para garantir o acesso contínuo da população aos programas sociais e benefícios de transferência de renda. Entre janeiro e maio deste ano, o município realizou 13.321 atualizações cadastrais, mantendo média superior a 2,6 mil atendimentos mensais.

Além das atualizações, a prefeitura também contabilizou 3.569 novos cadastros, 2.604 agendamentos, 717 emissões de folha resumo e 6.315 atendimentos voltados a informações e orientações sobre programas sociais. Somados, os serviços ultrapassam 26 mil atendimentos no período.

Atualmente, os munícipes podem realizar a atualização cadastral na unidade móvel, que segue um cronograma mensal pelos bairros da cidade, ou na unidade central do Cadastro Único, localizada na rua Cônego Matheus Deriske, 74, na Vila Zesuina. Os agendamentos também podem ser realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Caiuby, Recanto Mônica, Morro Branco, Quinta da Boa Vista e Paineira.

A atualização deve ser feita a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na composição familiar, endereço ou renda. Caso os dados não sejam atualizados, o munícipe pode perder o acesso a benefícios sociais e programas como Tarifa Social de energia elétrica e água, carteira da pessoa idosa, ID Jovem, entre outros.

“A atualização é fundamental para garantir a continuidade dos benefícios sociais e, por isso, a colaboração da população é importante para manter o acesso aos programas sociais e aos serviços oferecidos pelo poder público”, afirmou o secretário de Assistência Social e Saúde, Gabriel Rocha.

Para atualizar o cadastro, o responsável familiar deve apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Caso não possua o comprovante, é disponibilizada uma declaração de residência para preenchimento. Já os demais membros da família devem apresentar qualquer documento de identificação e CPF.

“Nosso trabalho é proporcionar uma rede de atendimento cada vez mais eficiente e acessível, de modo em que a regularização cadastral seja facilitada”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.