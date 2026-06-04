Jairinho é condenado a mais de 43 anos pela morte de Henry Borel; Monique recebe perdão judicial por homicídio

O júri do 2º Tribunal do Júri da Capital, no Rio de Janeiro, condenou o ex-vereador Dr. Jairinho pela morte do menino Henry Borel. Após dez dias de julgamento, a decisão foi anunciada na madrugada desta quinta-feira (4), reconhecendo a culpa do réu pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, prática de tortura e coação no curso do processo.

A sentença fixou a pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão para Jairinho. Além da condenação criminal, ele também foi condenado a pagar R$ 400 mil por danos morais ao pai da criança, Leniel Borel.

Já a mãe de Henry, Monique Medeiros, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em relação a esse crime, ela recebeu perdão judicial. Monique também foi condenada por omissão diante das torturas sofridas pelo filho e recebeu pena de 1 ano e 4 meses de detenção. Como já havia cumprido período de prisão preventiva, a pena foi considerada extinta.

Durante o julgamento, foram ouvidos investigadores, peritos, médicos, familiares, testemunhas ligadas ao caso e ex-namoradas de Jairinho. O ex-vereador ainda foi absolvido de duas acusações de tortura.

O caso Henry Borel teve grande repercussão nacional desde a morte do menino, ocorrida em março de 2021. Da decisão ainda cabe recurso.