Seleção Brasileira desembarca nos Estados Unidos para a Copa e Ancelotti reforça confiança no elenco

Com grupo completo em Nova Jersey, Brasil inicia preparação em solo norte-americano, fará amistoso contra o Egito e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Marrocos

Brasil chega aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira, dia 2 de junho, no Aeroporto Internacional de Newark Liberty, em Nova Jersey, iniciando oficialmente a reta final de preparação para a estreia no Mundial.

A chegada da equipe marca um momento importante para o grupo comandado por Carlo Ancelotti, que agora conta com todos os 26 jogadores convocados à disposição. O treinador italiano demonstrou confiança no elenco e afirmou que a Seleção chega motivada para buscar uma grande campanha.

Logo após o desembarque, Ancelotti destacou o clima positivo dentro da delegação brasileira. Segundo ele, o grupo está contente, animado e focado em realizar o melhor trabalho possível nos dias que antecedem a estreia.

Ancelotti crava confiança: “O time está pronto”

Em suas primeiras palavras em solo americano, Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil precisa estar preparado desde o primeiro jogo da Copa do Mundo. O treinador ressaltou que os próximos dias serão usados para ajustes, testes e preparação final antes da estreia.

O Brasil ainda terá um amistoso antes de iniciar sua caminhada no Mundial. No sábado, dia 6 de junho, a Seleção enfrenta o Egito, às 19h, em Cleveland. A partida será o último teste antes do primeiro compromisso oficial na Copa.

Mesmo com a cautela natural de uma preparação para Mundial, Ancelotti foi direto ao projetar o momento da equipe. Para o técnico, a Seleção chega pronta para competir em alto nível.

“Temos que estar preparados desde o primeiro jogo. O time está pronto”, afirmou Ancelotti.

Delegação segue para base em Nova Jersey

Após o desembarque, a comitiva brasileira seguiu para o Hotel The Ridge, que será a base da Seleção neste início de competição. A estrutura foi escolhida para oferecer conforto, privacidade e boas condições de recuperação aos atletas durante a fase de preparação.

Ainda nesta terça-feira, o Brasil realiza seu primeiro treinamento em solo norte-americano no Columbia Park Training Center, localizado no complexo de Morristown. O local será utilizado pela Seleção durante o período inicial da Copa e recebeu atenção especial para atender às necessidades da equipe.

A logística também foi planejada para reduzir desgaste. A CBF investiu em uma aeronave VIP com assentos de primeira classe para minimizar os impactos da viagem de aproximadamente dez horas até os Estados Unidos.

Grupo completo aumenta opções para Ancelotti

Pela primeira vez nesta preparação, Ancelotti terá todos os convocados disponíveis. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que estavam na Europa por causa da final da Champions League, já se juntaram ao elenco e estão à disposição da comissão técnica.

A presença de todos os atletas permite que o treinador intensifique os testes antes da estreia. O amistoso contra o Egito será usado para observações finais, ajustes táticos e definição de detalhes importantes da equipe titular.

A expectativa é que Ancelotti avalie diferentes formações e alternativas dentro do elenco. A Seleção chega com nomes experientes, jovens em ascensão e jogadores que vivem momentos importantes em seus clubes.

Casemiro adota cautela e evita falar em favoritismo

Apesar da confiança demonstrada por Ancelotti, o volante Casemiro adotou um discurso mais cauteloso após a chegada da Seleção aos Estados Unidos. Um dos líderes do elenco, ele afirmou que o Brasil chega forte, mas não se coloca como favorito absoluto ao título.

Segundo Casemiro, há seleções em estágio mais avançado de preparação, enquanto o Brasil viveu um ciclo marcado por turbulências, mudanças de comando e pouco tempo de trabalho com Ancelotti.

O jogador destacou que a Seleção passou por um período difícil nos últimos anos, com troca de treinadores, mudanças na presidência da CBF e resultados abaixo do esperado nas Eliminatórias. Ainda assim, valorizou a qualidade do grupo e a mistura entre experiência e juventude.

Para Casemiro, o Brasil chega com “um passinho atrás”, mas com o alerta ligado e condições de competir em alto nível.

Ciclo conturbado reforça desafio brasileiro

A preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ocorre após um ciclo considerado irregular. Nos últimos anos, a Seleção passou por mudanças de treinadores, instabilidade nos bastidores e uma campanha abaixo da tradição brasileira nas Eliminatórias.

Esse contexto ajuda a explicar o tom prudente adotado por parte do elenco. Embora o Brasil continue sendo uma das seleções mais respeitadas do futebol mundial, o grupo reconhece que precisa transformar talento individual em consistência coletiva.

Ancelotti assumiu o comando com a missão de organizar a equipe, recuperar confiança e encontrar equilíbrio entre nomes consagrados e novas opções. O treinador terá pouco tempo de trabalho efetivo antes da estreia, o que torna cada treino e cada teste ainda mais importantes.

Amistoso contra o Egito será último teste antes da estreia

Antes de iniciar oficialmente a busca pelo hexa, o Brasil enfrenta o Egito no sábado, dia 6 de junho, às 19h, em Cleveland. O confronto será o último amistoso da Seleção antes da estreia na Copa.

A partida deve servir como ensaio geral para Ancelotti. O treinador poderá observar o comportamento da equipe em ritmo de jogo, testar variações táticas e avaliar jogadores que ainda disputam espaço no time.

Mais do que o resultado, o amistoso será importante para ajustar posicionamento, intensidade, saída de bola, encaixes defensivos e desempenho ofensivo. A comissão técnica também acompanhará de perto a condição física dos atletas.

Estreia será contra o Marrocos em Nova Jersey

A caminhada do Brasil na Copa do Mundo começa no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. A partida marcará a estreia oficial da Seleção no torneio e será o primeiro grande teste do trabalho de Ancelotti em Copas.

Depois do Marrocos, o Brasil enfrentará o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia. O terceiro compromisso da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

A sequência exigirá atenção total da equipe. Em uma Copa do Mundo, começar bem costuma ser fundamental para ganhar confiança, controlar a pressão e encaminhar a classificação para a fase eliminatória.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa

O Brasil estreia no dia 13 de junho, sábado, contra o Marrocos, às 19h, em Nova Jersey.

Na segunda rodada, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, sexta-feira, às 21h30, na Filadélfia.

O último jogo da fase de grupos será no dia 24 de junho, quarta-feira, contra a Escócia, às 19h, em Miami.

Esses três compromissos definirão o caminho brasileiro na busca por uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo.