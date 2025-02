Mudança da Vaga Verde em Ferraz Gera Protesto, e Reunião Define Solução

O espaço destinado aos motoristas de aplicativos em Ferraz de Vasconcelos, criado em 2021 pelo então vereador Álvaro Costa, o Kaká, como um suporte à categoria, acabou se tornando motivo de protesto após a prefeitura transferir o ponto para outro local. Antes situada em frente à estação de trem, a chamada “Vaga Verde” foi deslocada para um ponto a cerca de 100 metros de distância, gerando insatisfação entre os profissionais.

Os motoristas reclamam que a alteração prejudica o serviço, reduzindo a demanda por corridas. Eles argumentam que muitos passageiros, cansados após um longo dia de trabalho, não estão dispostos a caminhar até o novo ponto para solicitar uma corrida.

Por outro lado, a prefeitura justifica a mudança como necessária para melhorar o fluxo no centro da cidade, que, principalmente nos horários de pico, ficava congestionado devido à formação de filas duplas e conflitos entre veículos. Segundo a administração municipal, o novo local foi escolhido para oferecer melhores condições tanto aos motoristas quanto aos passageiros, contando com um espaço de recuo para evitar impactos no trânsito e uma área coberta para maior conforto em dias de sol ou chuva.

Eudis Bahia ( motorista de aplicativo)

Nesta quinta-feira (13), uma reunião entre representantes da prefeitura e a categoria buscou discutir a situação. O secretário de Trânsito, Osni Pasquarelli, afirmou que o encontro foi tranquilo e que imagens do antigo ponto foram apresentadas, comprovando a inviabilidade de sua manutenção devido aos constantes congestionamentos. Apesar de alguns motoristas discordarem da mudança, a maioria entendeu os motivos e se comprometeu a tentar se adaptar à nova realidade. O secretário também destacou que novas reuniões serão realizadas para garantir mais suporte à categoria.