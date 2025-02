Dengue: 1ª morte em 2025 na cidade de SP é de uma menina de 11 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), confirmou a primeira mOrte por dengue em São Paulo de 2025. A vítima é uma menina de 11 anos, moradora da região de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Ela mOrreu em 30 de janeiro deste ano.

O caso passa por investigação epidemiológica no Instituto Adolfo Lutz. Em nota, a secretaria lamentou

“profundamente a perda”.

De acordo com os dados desta terça-feira (11/2) do painel da dengue administrado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 56 mOrtes pela doença foram registrados no estado nas primeiras sete semanas epidemiológicas deste ano.

No mesmo período do ano passado, foi registrado mais que o dobro de óbitos, quando 121 pessoas mOrreram por dengue no estado. Em todo o ano de 2024, 2.185 pessoas mOrreram pela doença.

A primeira mOrte de 2025 no estado foi registrada em 16 de janeiro no município de Birigui, do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, segundo informações do Painel de Monitoramento das Arboviroses do ministério da saúde