Grupo Comporte vence leilão para concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM

O Grupo Comporte saiu vencedor do leilão realizado nesta sexta-feira (28) para a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As duas primeiras linhas atendem importantes municípios da região do Alto Tietê, incluindo Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos.

A empresa, que é controlada pela família do empresário Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, venceu a disputa ao oferecer um desconto de 2,57% sobre as contraprestações que o governo do Estado de São Paulo deverá pagar ao longo do contrato.

Investimentos e melhorias

Segundo a Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos (SPI), o contrato de concessão terá duração de 25 anos e prevê um investimento total de R$ 14,3 bilhões nas três linhas. O objetivo é modernizar a infraestrutura ferroviária e aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Entre as melhorias previstas estão a reconstrução das estações Braz Cubas, Jundiapeba, Estudantes e Mogi das Cruzes, além da ampliação da linha 11-Coral até o bairro César de Souza, em Mogi das Cruzes.

Repercussão

O deputado federal Rodrigo Gambale e o estadual André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), acompanharam o leilão na sede da B3, em São Paulo, ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Em suas redes sociais, Gambale celebrou o resultado e destacou que a concessão terá impacto positivo na mobilidade urbana da região. “A modernização do transporte ferroviário vai garantir mais conforto, segurança e eficiência para os passageiros que utilizam essas linhas diariamente”, afirmou o parlamentar.

A concessão das linhas da CPTM faz parte de um amplo projeto de privatizações e parcerias público-privadas promovido pelo governo estadual para atrair investimentos e melhorar a infraestrutura de transportes em São Paulo.