Doadores de sangue e medula óssea podem ter desconto no IPTU de Ferraz

Proprietários de imóveis urbanos de Ferraz de Vasconcelos que doem de

sangue pelo menos duas vezes ao ano e medula óssea poderão ganhar um

desconto de 5% (cinco por cento) no pagamento do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), do ano subsequente. A medida para incentivar

a doação de sangue e medula óssea faz parte do projeto de lei nº

0016/2025, de autoria do vereador David Francisco dos Santos Junior

(PP), o David Junior.

O texto autorizando o Poder Executivo a conceder o benefício inédito na

cidade, aliás, foi votado em primeira discussão e, por unanimidade, na

sessão ordinária desta terça-feira, dia 08. O texto volta à pauta na

semana que vem. A matéria, por sua vez, prevê que se o proprietário

possuir mais de uma residência terá direito apenas ao desconto de 5% o

imóvel de valor maior. Além disso, o bônus tributário só será permitido

aos donos adimplentes, ou seja, em dia com o pagamento do IPTU.

Já o interessado em obter a isenção parcial deverá solicitar ao

setor competente da municipalidade, munido de comprovante que ateste sua

condição de doador de sangue ou de medula óssea, respeitando o prazo

estabelecido pelo Palácio da Uva Itália por meio de um decreto. Na

prática, a documentação precisará ser expedida por órgão oficial ou

entidade credenciada pela União, Estado ou por Município. Quem tiver

apenas a inscrição em cadastro de doadores não terá direito a anistia

parcial do IPTU.

Em contrapartida, o dono de imóvel que tentar burlar a decisão

perderá o benefício de forma imediata e pagar uma multa de 10% do valor

do IPTU e, ao mesmo tempo, será comunicado o caso para o Ministério

Público Estadual (MPE) para averiguar a eventual ocorrência de crimes,

observados o contraditório e a ampla defesa dos supostos acusados. Hoje,

a Prefeitura de Ferraz já concede a todos os contribuintes 10% de

desconto no pagamento da cota única e mais 5% por conta da lei do Bom

Pagador.

Para David Junior, a falta de sangue nos serviços de saúde no

país se constitui em um sério problema de saúde pública, já que muitas

cirurgias eletivas são inclusive suspensas por estoques baixos nos

hemocentros. O vereador acrescentou ainda que o Espírito Santo já adota

tal medida e, portanto, tem contribuído para evitar um verdadeiro

colapso por falta de sangue. “Por isso, queremos estimular a doação

voluntária de sangue e de medula óssea no Estado de São Paulo e,

principalmente, na nossa cidade”, explicou

Ainda, segundo ele, além de aumentar o estoque de sangue nos

hemocentros e a doação de medula óssea, a iniciativa também vai

contribuir para reduzir a inadimplência no pagamento do IPTU.



“Na realidade, a falta de sangue no banco provoca angústia na família e, ao

mesmo tempo, evitar o salvamento de vidas, já que com uma bolsa do

líquido pode salvar quatro vidas. “Além disso, tenho um sonho de um dia,

a população contar com um hemocentro móvel, sobretudo, para atender

pessoas na periferia”, concluiu.

Por Pedro Ferreira, em 08/04/2025.