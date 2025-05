No Conclave, fumaça branca anuncia: mundo tem novo papa

A fumaça branca emitida pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, e o badalar dos sinos anunciaram a escolha de um novo papa. O nome daquele que sucederá Francisco e que será 267° pontífice no cargo deve ser anunciado em breve, como prevê o protocolo.

O conclave para a escolha do pontífice teve início nessa quarta-feira (7/5). Desde então, cardeais de todo o mundo estão isolados no Vaticano para que, por meio do voto, definam quem irá liderar a Igreja Católica pelos próximos anos.

A fumaça branca anuncia a escolha do sumo pontífice. Na sequência, é apresentado o escolhido na varanda central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e proclamada a frase “Habemus Papam” (“Temos um papa”), para que se cumpra a tradição.

O cargo estava vago desde a morte do papa Francisco, em 21 de abril deste ano. Jorge Bergoglio foi o primeiro papa latino-americano, sucedendo Bento XVI após a renúncia deste.