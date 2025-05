Profeta Mirim Miguel é Impedido de Pregar por Decisão do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar em reunião com os pais de Miguel, por nomes Erica e Marcelo e o Pastor Marcinho Silva, proibiram o Jovem Pregador Miguel Oliveira de continuar pregando nas igrejas POR TEMPO INDETERMINADO.

Todos as agendas, todos os eventos, que estavam programados para o garoto pregar nos próximos dias estão cancelados!

Outra decisão importante também é que Miguel ficará afastado das redes sociais, não podendo postar vídeos de pregação e de revelação. Tudo isso devido as repercussões negativas envolvendo o nome do menor de idade.

A reunião aconteceu na manhã desta terça feira (29) na sede do Conselho Tutelar, onde foram convocados os pais de Miguel e o Pastor dele, Marcinho Silva.

Foi determinado também que Miguel retornará as aulas presenciais na escola, pois ele estava tendo apenas aulas on line.

É importante destacar que o Pastor Marcinho Silva, Presidente da Assembleia de Deus Ministério avivamento profético em Carapicuíba/SP, sempre incentivou Miguel a ir à escola e lhe cobrava para retornar às aulas presenciais e não queria ele viajando sozinho.

Pastor Marcinho Silva revelou ao Portal Assembleianos de Valor, que Miguel não aceitou bem de início a decisão, pois ele queria continuar pregando nas Igrejas.

A decisão vem após uma enxurrada de polêmicas envolvendo o nome do Missionário.

Recentemente, um vídeo em que Miguel rasga supostos laudos médicos durante um culto, enquanto afirma estar curando doenças como câncer, leucemia e pneumonia, gerou revolta nas redes sociais. “Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia”, diz o jovem na gravação, que termina com gritos e aplausos do público.

Internautas criticaram duramente o episódio, alegando exploração da fé alheia e apontando possíveis encenações. “ Tão jovem e já aprendeu o caminho da enganação, brincando com a fé alheia.”, escreveu um seguidor na postagem. Críticos dizem que suas pregações carecem de embasamento bíblico e apontam o risco de que ele esteja apenas reproduzindo fórmulas conhecidas do meio neopentecostal, sem entendimento profundo do conteúdo que propaga.