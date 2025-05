Lady Gaga fará show histórico gratuito em Copacabana neste sábado (3)

A diva pop Lady Gaga está de volta ao Brasil e promete um espetáculo inesquecível neste sábado, 3 de maio, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show, gratuito e aberto ao público, faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio 2025”, que tem como objetivo trazer grandes nomes da música internacional à cidade até 2028.

Intitulado “Mayhem on the Beach”, o evento deve reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas, com público estimado de 240 mil turistas, segundo a prefeitura do Rio. A apresentação da cantora está marcada para 21h30, mas a programação começa às 17h30, com DJs e atrações de abertura.

A última passagem de Lady Gaga pelo Brasil foi em 2012, durante a turnê “The Born This Way Ball”. Em 2017, ela chegou a ser anunciada como atração do Rock in Rio, mas cancelou por problemas de saúde. Agora, os fãs brasileiros têm a chance de vê-la gratuitamente em um dos cartões-postais mais famosos do mundo.

Além do impacto cultural, o evento deve movimentar a economia carioca. A estimativa oficial aponta um impacto de aproximadamente R$ 600 milhões para o turismo e o comércio local.

Reforço na segurança e transporte

Para garantir a segurança do público, a Prefeitura do Rio montou uma operação especial de mobilidade urbana e policiamento. Recomenda-se o uso de transporte público como metrô e ônibus e que os espectadores cheguem cedo, devido à alta expectativa de público.

O show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Globoplay e Multishow.