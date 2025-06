Rajadas de vento derrubam tenda de eventos em Bertioga

Fortes rajadas de vento derrubaram, na manhã desta segunda-feira (23), a tenda da Arena Albatroz, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil estadual já havia alertado para a chegada de uma frente fria com possibilidade de ventos fortes, raios e granizo em pontos isolados. Segundo a prefeitura, a estrutura desabou durante os ventos e passou por vistoria de técnicos municipais, da Defesa Civil e da empresa responsável pela montagem.

O local foi isolado por segurança, e uma perícia foi solicitada. A administração informou que a tenda está dentro do período de garantia contratual e que os reparos não devem gerar custos ao município. As rajadas podem continuar ao longo do dia, com velocidades superiores a 50 km/h.