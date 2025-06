Santa Isabel dá início às comemorações de 193 anos com grande cavalgada e escolha da Rainha do Rodeio

O município de Santa Isabel deu início, neste domingo (22), às comemorações pelos seus 193 anos de emancipação político-administrativa, com uma grande celebração marcada por tradição, cultura e valorização das raízes do campo. A Cavalgada dos 193 Anos e a final do Concurso da Rainha, Princesa e Madrinha da Festa do Peão – Rodeio Fest 2025 abriram oficialmente a programação de aniversário da cidade.

Cerca de 800 cavalos e carros de boi desfilaram pelas ruas do município, em um trajeto que atraiu moradores, visitantes e apaixonados pela cultura caipira. O evento foi acompanhado por equipes da Prefeitura, que atuaram na organização, limpeza e cuidado com os animais, garantindo segurança e conforto a todos os participantes.

O ponto de chegada foi o tradicional Lanifício Esporte Clube, escolhido por sua ampla estrutura para receber os cavaleiros e o público. No local, os participantes foram recepcionados com uma refeição especial e acompanharam a grande final do Concurso da Rainha da Festa do Peão, que movimentou as redes sociais com intensa votação popular.

O anúncio das vencedoras emocionou os presentes. Foram coroadas a Rainha, Princesa e Madrinha do Rodeio Fest 2025, que acontece a partir do dia 5 de julho, prometendo mais uma edição memorável da festa que já faz parte do calendário cultural da cidade.

Encerrando o domingo com chave de ouro, o público curtiu os shows da cantora Brunna Bernardy e da banda Espora Country, que agitaram o palco com muita música e animação.

As comemorações pelos 193 anos de Santa Isabel seguem nos próximos dias, com uma programação diversificada e aberta a toda população. Acompanhe todas as informações nas redes oficiais da Prefeitura.

Viva Santa Isabel, viva a tradição e viva os 193 anos da nossa cidade.