Festival de vôlei de praia sub-16 movimenta domingo esportivo em Poá

Poá viveu um final de semana de incentivo ao esporte e integração entre atletas com a realização do Festival de Vôlei de Praia Feminino, na categoria sub-16. O evento aconteceu neste domingo (27), na quadra de areia da Praça da Juventude, e reuniu duplas locais que participam do projeto promovido pela Secretaria de Esportes da cidade.

Voltado para meninas com até 16 anos, o festival destacou não apenas o talento das atletas, mas também a importância de programas esportivos para a formação de jovens no município. Além das partidas, o clima de apoio familiar e comunitário contribuiu para transformar o evento em uma grande celebração do esporte feminino.

A disputa também funcionou como uma vitrine para que as atletas colocassem em prática o que estão aprendendo nos treinos. Em formato de competição amistosa, o evento promoveu partidas entre as duplas da cidade, permitindo que as jovens experimentassem a vivência de torneios reais, com organização, regras oficiais e torcida.

Segundo o secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, a modalidade vem ganhando força no município. “O vôlei de praia tem crescido bastante em Poá e eventos como esse são fundamentais para preparar as atletas para futuras competições. É também uma maneira de mantê-las engajadas e motivadas com a prática esportiva”, afirmou.

O festival integrou jogadoras que já fazem parte do projeto de vôlei de praia, coordenado pela Secretaria de Esportes. A iniciativa oferece treinamento regular, orientação técnica e suporte para desenvolvimento físico e mental das jogadoras, contribuindo para o surgimento de novos talentos no cenário esportivo local.