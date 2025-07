Cantora da Banda Limão com Mel é atingida por labaredas durante show em Pernambuco

Na noite do último domingo (27), a backing vocal da banda Limão com Mel, Nathy de Souza, levou um grande susto ao ser atingida por chamas durante uma apresentação do grupo em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. O fogo fazia parte dos efeitos especiais do espetáculo e acabou atingindo o cabelo da cantora, causando alvoroço entre os integrantes e o público presente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que as labaredas atingem Nathy, que imediatamente foi socorrida por colegas de banda e retirada do palco. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local, e a cantora passa bem.

Após o incidente, a vocalista principal da banda, Adma Andrade, interrompeu a apresentação para tranquilizar o público. “Aconteceu um pequeno incidente aqui com a nossa backing, e, em respeito a ela, e a vocês também, que claro presenciaram, só quero dizer que está tudo bem […] graças a Deus está tudo bem, tá bom? Vamos continuar o nosso show”, disse durante o evento.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a banda Limão com Mel lamentou o ocorrido e informou que Nathy Souza sofreu apenas uma queima parcial no cabelo, sem ferimentos na pele ou no couro cabeludo. “Natália Souza está bem e em segurança, recebendo toda a assistência necessária”, destacou o comunicado.

A própria cantora também se pronunciou por meio de seu perfil pessoal, agradecendo o apoio dos fãs e relatando que está bem fisicamente. “Não houve queimaduras em meu corpo, em meu rosto (exceto no cabelo). Estou processando tudo ainda porque o susto foi grande”, escreveu.

Apesar do incidente, a banda deu continuidade ao show, mantendo a programação do evento. A equipe técnica deverá revisar os protocolos de segurança com os efeitos especiais para evitar novos acidentes.