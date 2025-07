Mulher é encontrada morta dentro de lixeira em Poá

Uma mulher identificada como Adriana foi encontrada morta dentro de uma lixeira, no bairro Calmon Viana, em Poá, nesta segunda-feira (14).

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Rui Barbosa e o corpo foi encontrado por um homem que mora no endereço, por volta das 7h. Ele estranhou a presença da lixeira, que não era da casa dele, e notou plásticos espalhados pela calçada. Ao retornar para limpar a frente da casa, percebeu que havia algo estranho dentro do recipiente e acionou a polícia.

Equipes da Polícia Científica, Civil e Militar foram ao local e confirmaram a presença de um corpo. A perícia, então, foi iniciada.

“Infelizmente é um momento triste, principalmente porque ela acabou de ser reconhecida e foi reconhecida pelos próprios filhos. O nome dela é Adriana, ela era usuária de drogas e morava há um tempo na rua. E agora, depois de muito tempo, os filhos a viram infelizmente nesse momento triste”, disse o capitão Kaio, da Polícia Militar.

Ele explicou que o local foi preservado da maneira que foi encontrado para que a perícia consiga colher informações e indícios para localizar o autor do homicídio.

O policial reforçou que caso a população tenha presenciado algo que possa ajudar nesse esclarecimento, é fundamental que isso seja relatado no Disque Denúncia, pelo número 181. As investigações seguem agora com a Polícia Civil.

“Vai ser um trabalho conjunto entre a delegacia de homicídios da região e a Delegacia de Poá. E a Polícia Militar vai ajudá-los com o que for possível”, finalizou.