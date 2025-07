Lula ironiza tensão com EUA e promete jabuticaba a Trump

Em meio à crescente tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou o bom humor como estratégia política. Neste domingo (13), em vídeo divulgado nas redes sociais pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, Lula brincou com a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros por parte do governo norte-americano e afirmou que levaria jabuticaba — fruta típica do Brasil — ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump.

“Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe? Que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e de muita relação diplomática”, declarou Lula.

A fala ocorre num momento em que o governo brasileiro busca resposta para as novas tarifas impostas por Washington sobre uma série de exportações nacionais. A declaração de Lula sugere um apelo à via diplomática e à cooperação, em contraste com medidas que ele considera prejudiciais à relação bilateral.

Na legenda da publicação, Janja reforçou o tom nacionalista e bem-humorado do presidente: “Duas coisas genuinamente brasileiras: jabuticaba e presidente”.

Apesar da leveza do comentário, a fala de Lula ocorre em um contexto de pressão crescente para que o Palácio do Planalto reaja às restrições comerciais com firmeza, mas sem comprometer a relação diplomática com os Estados Unidos.