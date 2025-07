Passageira é expulsa de avião após agredir filhos e funcionário da Latam em Guarulhos

Na noite do último domingo (20), uma mulher foi retirada de um voo da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após agredir verbal e fisicamente os próprios filhos, menores de idade, além de um funcionário da companhia aérea. O voo tinha como destino Santiago, no Chile.

Segundo informações da Polícia Federal, os filhos da passageira pediram para desembarcar após sofrerem agressões e foram encaminhados ao pai, que foi chamado ao local após ser informado do ocorrido. A mulher foi contida e retirada da aeronave por agentes da Polícia Federal, acionados pela tripulação devido ao comportamento agressivo e indisciplinado.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra a agressora por injúria e vias de fato. A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.

Em nota oficial, a Latam Airlines confirmou o incidente e afirmou que tomou as providências necessárias para garantir a segurança de todos a bordo. “A companhia reitera que repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou agressão e esclarece que está prestando todo o apoio necessário aos seus colaboradores”, destacou.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.