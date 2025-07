Prefeito Saulo Souza anuncia entrega de apostilas do sistema Universitário para todos os alunos da rede municipal

A Prefeitura de Poá inicia o segundo semestre letivo com uma grande novidade para a educação municipal: a entrega de material didático apostilado do Sistema Educacional Universitário para todos os alunos da rede pública. A distribuição das apostilas foi anunciada nesta sexta-feira (18) pelo prefeito Saulo Souza e acontece já no retorno das férias escolares, marcando uma nova etapa na política educacional do município, com foco no fortalecimento da aprendizagem e na valorização de recursos pedagógicos estruturados e atualizados.



A ação, coordenada pela Secretaria de Educação de Poá, tem como objetivo ampliar as possibilidades de aprendizagem, oferecer um ensino mais qualificado e garantir um currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta será a primeira vez que os estudantes poaenses terão acesso ao sistema apostilado da rede Universitário, reconhecida pela metodologia eficaz e adaptada às necessidades do ensino básico.



De acordo com o prefeito Saulo Souza, a entrega das novas apostilas representa um importante avanço na rede municipal de ensino. “As apostilas são modernas, coloridas, com metodologia diferenciada e chegam para acelerar a alfabetização na idade certa, sendo parte importante para a recomposição das aprendizagens após a pandemia. Seguiremos trabalhando para garantir o melhor em qualidade de ensino e estrutura para nossos alunos, assim como já fizemos com a entrega dos uniformes e kits de material escolar”, afirmou.



Para o secretário de Educação, Diego Moreira, com essa iniciativa, a pasta assume o compromisso de transformar a realidade educacional do município, priorizando ações concretas que impactam diretamente a aprendizagem dos estudantes. “A Educação de Poá avança para um novo patamar com a adoção do sistema apostilado, que está diretamente articulado ao processo de construção do Currículo da Cidade. Nossa proposta é promover um salto qualitativo no ensino da cidade”, destacou o secretário de Educação, Diego Moreira.



Com conteúdo moderno, acessível e capas personalizadas com imagens da cidade, as apostilas serão utilizadas por todas as etapas da educação municipal. Além de atender às diretrizes da BNCC, o material oferece suporte tanto aos alunos quanto aos professores, que poderão contar com um planejamento estruturado ao longo do ano letivo.



Formação de professores

Paralelamente à entrega dos materiais, a Prefeitura de Poá também está investindo fortemente na formação continuada dos professores da rede municipal. A medida busca garantir que o uso do novo conteúdo seja plenamente integrado a práticas pedagógicas inovadoras e eficazes, promovendo uma verdadeira revolução nas salas de aula.



“A formação continuada é essencial para que o material não seja apenas mais um recurso, mas sim um aliado na construção de uma educação pública mais equitativa, estruturada e eficaz”, finalizou o chefe da pasta de Educação.