Poá realiza seletiva de vôlei para jovens atletas com foco na Copa São Paulo

A Secretaria de Esportes de Poá realiza, na próxima segunda-feira (28), uma seletiva de voleibol voltada a jovens nascidos em 2009 e 2010. A iniciativa tem como principal objetivo formar equipes para representar o município na Copa São Paulo e em outras competições. O processo seletivo será realizado na Praça da Juventude, localizada na rua Júlio Prestes, 350, no Conjunto Alvorada.

A seletiva masculina será às 15 horas, enquanto a feminina acontecerá às 17 horas. Para participar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. A atividade será conduzida pelas professoras Renata e Tatiana, responsáveis técnicas pelo projeto.

De acordo com o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, essa seletiva representa uma importante oportunidade para descobrir e incentivar talentos locais no vôlei. “Estamos investindo no desenvolvimento esportivo de nossos jovens. A seletiva é uma porta de entrada para que esses atletas tenham experiências competitivas de alto nível e levem o nome de Poá para o cenário esportivo paulista”, afirmou