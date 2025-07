Corpo de Preta Gil chega ao Rio de Janeiro para velório aberto ao público

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (24). A artista morreu no domingo (20), em Nova York, após complicações de saúde relacionadas a um câncer colorretal.

O translado do corpo partiu de Nova York, fez escala em Guarulhos (SP) e chegou ao aeroporto do Rio de Janeiro por volta das 8h30.

O velório da cantora Preta Gil está acontecendo na manhã desta sexta-feira (25). A cerimônia, aberta ao público, acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de 9h às 13h.

Após a solenidade, o corpo de Preta sai em cortejo fúnebre no carro do Corpo de Bombeiros até o Crematório e Cemitério da Penitência. O cortejo seguirá o trajeto do desfile dos megablocos do carnaval do Rio, que passa a ser chamado Circuito Preta Gil, em homenagem à cantora.