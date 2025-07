Segundo suspeito é preso por envolvimento na morte de mulher encontrada em lixeira em Poá

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (22), o segundo suspeito de envolvimento na morte de Adriana Sontack Canedo, de 41 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 14 de julho, dentro de uma lixeira na Rua Rui Barbosa, no bairro Calmon Viana, em Poá, na Grande São Paulo. A nova prisão foi realizada por agentes do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O homem detido é irmão do primeiro suspeito, preso no dia seguinte ao crime. A Justiça autorizou mandados de prisão temporária e de busca domiciliar, que foram cumpridos na residência do investigado. No local, os policiais apreenderam uma camisa do time Vasco da Gama, peça que ele teria utilizado no momento do crime.

Durante o depoimento, o suspeito confessou ter embalado o corpo de Adriana em sacos plásticos, colocado dentro de um tambor e, em seguida, transportado até a rua com a ajuda de um carrinho de feira, onde o descartou. Ele alegou que a vítima havia fugido de um hospital e buscado abrigo em sua casa. Segundo ele, enquanto consumia drogas e bebidas alcoólicas, Adriana passou mal. Sem saber se ela ainda estava viva, decidiu ocultar o corpo.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. A polícia tenta agora esclarecer a participação do primeiro suspeito, irmão do preso nesta terça, bem como entender a dinâmica completa da morte.

O corpo de Adriana foi localizado por volta das 8h30 da manhã de segunda-feira (14). Envolto em sacos de lixo e dentro de um tambor, o cadáver foi identificado por seus próprios filhos. De acordo com familiares, Adriana era usuária de drogas e vivia em situação de rua há alguns meses.

O caso, inicialmente registrado como morte suspeita, segue sendo investigado pelo SHPP de Mogi das Cruzes, responsável por apurar homicídios na região.