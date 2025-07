Trio é preso pela GCM após furtar supermercado em Poá

Grupo usava carro para cometer furtos em série; foram apreendidos mais de 250 frascos de desodorante, pacotes de café e um celular

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá prendeu três pessoas suspeitas de cometerem furtos em série a estabelecimentos comerciais na cidade de Poá. A ocorrência foi registrada na nesta terça-feira (08), após o trio ser flagrado furtando dezenas de desodorantes em um supermercado.

Os agentes faziam patrulhamento pela área central quando foram acionados via sistema de comunicação de emergências para atender a um furto em andamento em um supermercado do município. No local, os guardas encontraram um dos suspeitos, que carregava 68 frascos de desodorante, avaliados em cerca de R$ 1,2 mil.

Ao ser abordado, o homem confessou o crime e revelou que tinha passagem anterior por tráfico de drogas. Ele também contou aos agentes que praticava os furtos em companhia de um casal, utilizando um veículo Ford Ecosport preto. O grupo teria cometido outros furtos semelhantes em diversos estabelecimentos da região.

Durante a checagem dos dados, a equipe da GCM descobriu que havia uma ordem de prisão cautelar em aberto contra o suspeito. Após a verificação das imagens das câmeras de segurança do supermercado, os agentes conduziram o homem detido, os representantes do estabelecimento e os registros em vídeo para a Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi formalizado.

Suspeita leva à prisão de mais dois

Durante os procedimentos na delegacia, a esposa do suspeito foi até o local com o filho do casal, mas não pôde entrar com a criança. Ao retornar sozinha momentos depois, foi questionada sobre o menor e informou aos policiais o havia deixado com uma pessoa conhecida.

A GCM fez buscas nas proximidades e encontrou o veículo citado anteriormente, com um casal no interior, que seriam os mesmos mencionados pelo suspeito. No carro, foram localizados foram localizados 200 frascos de desodorante, avaliados em cerca de R$ 4 mil, e 40 pacotes de café, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,6 mil.

Além da mercadoria, foram apreendidos quatro mochilas utilizadas para transportar os itens furtados, um aparelho celular da marca iPhone e o próprio veículo utilizado nos crimes. O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao delegado de plantão na Delegacia de Itaquaquecetuba, onde foi feito o registro da ocorrência.

“A atuação rápida e estratégica da nossa Guarda Civil Municipal foi fundamental para coibir essa ação criminosa e capturar todos os envolvidos. Em poucos minutos, os agentes não apenas prenderam o suspeito em flagrante, como também identificaram e localizaram os demais integrantes da quadrilha. Esse tipo de resposta mostra a eficiência do nosso patrulhamento e reforça o compromisso da Secretaria de Segurança com a proteção da população e do comércio local”, afirmou o secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira.