Carro quase é atingido após queda de guindaste em SP

Um guindaste de uma obra tombou na Rua Jaguaribe, no bairro de Santa Cecília, localizado na zona central de São Paulo. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (26) e foi flagrado por câmeras de segurança.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, o equipamento de construção teria se desestabilizado durante os trabalhos de escavação no local.

Imagens gravadas mostram o momento em que o guindaste cai na rua. Na ocasião, pedestres notam o movimento e se deslocam, evitando ferimentos. Um carro também freia segundos antes da queda.

Equipes da Defesa Civil e da CET foram acionadas, e o caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde, pelo 77º Distrito Policial de Santa Cecília.