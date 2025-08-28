Senado aprova Estatuto Digital da Criança e do Adolescente; projeto segue para sanção presidencial

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (27) o Projeto de Lei 2.628/2022, que cria regras para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais. A proposta estabelece obrigações para provedores de tecnologia, amplia o controle parental e prevê medidas contra a chamada adultização de menores nas redes sociais. O texto segue agora para sanção presidencial.

Apresentada em 2022 pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a proposta ficou conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e prevê a remoção imediata de conteúdos ligados a abuso ou exploração infantil, com notificação às autoridades. Também determina a adoção de ferramentas de supervisão parental e mecanismos de verificação de idade.

Durante a votação, o presidente do Senado em exercício, Davi Alcolumbre (União-AP), cedeu simbolicamente a cadeira da Presidência a Vieira em reconhecimento à sua atuação na condução do projeto. “Estamos cumprindo um dever histórico”, afirmou Alcolumbre.

Regras aprovadas

O texto obriga empresas de tecnologia a:

remover conteúdos relacionados a abuso, exploração sexual, sequestro e aliciamento de menores, com comunicação imediata às autoridades;

garantir que redes sociais de menores de 16 anos estejam vinculadas a um responsável;

disponibilizar ferramentas acessíveis de supervisão parental, com nível máximo de proteção por padrão;

impedir a autodeclaração de idade como método de cadastro.

As plataformas deverão ainda restringir comunicação entre crianças e adultos não autorizados, limitar notificações e reprodução automática de conteúdos, além de impedir o compartilhamento de geolocalização.

Outra medida é a proibição das chamadas “loot boxes” (caixas de recompensa) em jogos eletrônicos voltados a crianças e adolescentes, recurso que, segundo especialistas, estimula comportamentos compulsivos semelhantes ao jogo de azar.

Penalidades

Empresas que descumprirem a lei poderão sofrer advertência, multas de até 10% do faturamento no Brasil — limitadas a R$ 50 milhões por infração — e, em casos graves, até suspensão de atividades por decisão judicial.

Debate no plenário

A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas recebeu críticas de alguns parlamentares. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) considerou a causa “nobre”, mas alertou que a medida pode abrir caminho para maior regulação das redes sociais. Na mesma linha, Eduardo Girão (Novo-CE) falou em “janela perigosa” para o controle estatal do ambiente digital.

Já o relator, senador Flávio Arns (PSB-PR), defendeu que a nova legislação garante aos menores no ambiente virtual os mesmos direitos já reconhecidos no mundo real. “Estamos diante de um conjunto de regras robusto e de máxima urgência”, afirmou.

Fiscalização

A lei prevê a criação de uma autoridade administrativa autônoma para fiscalizar o cumprimento das normas. A estrutura poderá ser incorporada a órgãos já existentes, como a Anatel, evitando, segundo defensores, aumento de burocracia.

Publicidade e dados pessoais

O projeto também proíbe a coleta de dados que possa comprometer a privacidade de menores e veda o direcionamento de publicidade, inclusive com uso de análise emocional, realidade aumentada ou virtual.