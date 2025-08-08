Frente fria derruba temperaturas em São Paulo no fim de semana do Dia dos Pais

A cidade de São Paulo enfrenta uma intensa onda de frio neste fim de semana do Dia dos Pais, com temperaturas mínimas previstas de 10 °C no sábado (9/8) e de apenas 8 °C no domingo (10/8). A máxima não deve passar dos 16 °C, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

A sensação de frio será potencializada pela alta umidade do ar. No sábado, a capital paulista deve amanhecer com céu nublado e chuvas, que ao longo da manhã se transformam em chuviscos. À tarde, as nuvens diminuem, mas a garoa retorna no fim do dia e pode persistir durante a madrugada de domingo.

Para o Dia dos Pais, a previsão é de tempo fechado, porém sem chuvas. Ainda assim, o frio deve permanecer, exigindo atenção redobrada, principalmente para a população mais vulnerável.

A Defesa Civil mantém São Paulo em estado de alerta para as baixas temperaturas. O órgão também destaca o risco de chuva acompanhada de rajadas de vento moderadas, descargas elétricas e, de forma isolada, queda de granizo na capital e região metropolitana.

Diante do cenário, o governo do estado ativou um abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, que funcionará até a próxima terça-feira (12/8), das 19h às 8h. O espaço oferece acolhimento à população em situação de rua, com colchões, cobertores, refeições e possibilidade de permanência com animais de estimação.

O frio intenso também deve atingir outras regiões do estado. A Defesa Civil alerta para mudanças bruscas de temperatura e previsão de chuva no litoral paulista, onde também são esperados ventos moderados.

A recomendação das autoridades é de atenção aos alertas meteorológicos e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.