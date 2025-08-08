Search
Close this search box.

Estudante de 17 anos é ferida com tesoura durante briga em escola na Zona Leste de SP

Uma estudante de 17 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por diversos golpes de tesoura durante uma briga dentro da sala de aula, na noite de quinta-feira (7), na Escola Estadual José Chediak, no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a briga começou após uma discussão por causa de uma cadeira. Imagens gravadas no local mostram as alunas trocando agressões físicas. Em determinado momento, a estudante de 18 anos pegou uma tesoura e atingiu a colega no rosto. A vítima foi encontrada no banheiro tentando estancar os ferimentos e foi socorrida pelo SAMU até a UPA da Mooca. Ela foi atendida e liberada durante a madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas já tinham se envolvido em outra briga dias antes. A agressora alegou que vinha sofrendo ameaças e que seus pais já haviam procurado a escola pedindo providências.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal no 42º Distrito Policial, onde a tesoura foi apreendida. As envolvidas foram orientadas sobre o prazo para representação criminal.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube