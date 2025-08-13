Homem é preso após arrastar esposa pelos cabelos em Uberlândia; agressão foi flagrada por câmeras

Um homem foi preso na noite de terça-feira (12) após arrastar a própria esposa pelos cabelos no Bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A agressão ocorreu na noite de domingo (10) e foi registrada por uma câmera de monitoramento. A prisão foi realizada pela Polícia Civil na Praça da Bíblia, no Bairro Martins, e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo vizinhos, que preferiram não se identificar, o casal mora no Assentamento Irmã Dulce e é conhecido pelas discussões frequentes. Moradores relataram que já ouviram a vítima ser agredida em outras ocasiões, mas nunca de forma tão violenta quanto mostraram as imagens. Eles afirmaram que não acionaram a Polícia Militar por medo de represálias. Ainda de acordo com testemunhas, a mulher foi vista pela última vez na segunda-feira (11), quando passou em casa, pegou uma mochila e um cachorro e foi embora.

As imagens mostram o homem arrastando a mulher, aparentemente inconsciente, pelos cabelos até a frente de um caminhão estacionado. Minutos depois, o casal aparece sentado no chão em frente ao veículo. A vítima permanece de cabeça baixa enquanto o agressor conversa com ela e mexe em sua cabeça, sem que ela reaja. A Polícia Militar informou que não houve registro de boletim de ocorrência no momento da agressão, já que a corporação não foi acionada.