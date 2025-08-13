Idoso é internado em estado grave após ser ‘atropelado’ por cachorro no interior de SP

Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser derrubado por um cachorro que corria solto na rua Zualdo Paganini, em Piacatu, município de pouco mais de cinco mil habitantes na região de Araçatuba.

O incidente ocorreu na manhã do dia 7 de julho e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, o aposentado aparece caminhando quando é surpreendido por dois cães. Um deles atinge as pernas da vítima, que cai com força no asfalto. Com o impacto, o idoso bateu a cabeça.

Populares prestaram socorro e o encaminharam ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu dez pontos na cabeça. Em seguida, foi levado para Bilac (SP), onde exames de raio-X constataram fratura no nariz. Ainda no mesmo dia, ele foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde precisou ser entubado.

Segundo familiares, o tutor do cão afirmou que o animal escapou de casa e não tinha o hábito de ficar na rua. Ele estaria prestando assistência à vítima.

O caso chamou a atenção dos moradores da cidade e reacendeu o debate sobre a importância do controle e responsabilidade na guarda de animais domésticos.