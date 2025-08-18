Ladrão com 87 passagens é preso escondido no forro de loja no Rio

Um homem de 21 anos, identificado como Patrick Rocha Maciel, foi preso na madrugada desta segunda-feira (18) após ser encontrado escondido no forro de uma loja na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, Patrick tem pelo menos 87 anotações criminais, a maioria por furtos. No mês passado, ele já havia sido detido após invadir apartamentos, uma farmácia e até uma igreja presbiteriana, mas acabou solto.

A prisão de hoje foi realizada por agentes do 19º BPM (Copacabana), acionados pelo sistema de segurança do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta da loja entreaberta. Durante a varredura, localizaram o suspeito escondido no forro, carregando uma bolsa com R$ 768 em dinheiro.

Um segundo homem, que também estaria envolvido na ação criminosa, foi localizado nas proximidades e levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.