Acidente com cerol: jovem fica ferido no pescoço em Ferraz de Vasconcelos

O jovem Renan da Silva Abrahão, de 22 anos, ficou ferido após ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol enquanto trafegava de moto, na tarde de quarta-feira (13), em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Marginal Zilda Arns, no centro da cidade. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional.

A mãe do jovem agradeceu a ajuda de testemunhas e fez um apelo contra o uso das linhas cortantes.

“Quero agradecer às pessoas que o ajudaram na hora, salvaram a vida do meu filho. Gostaria que fosse feito um alerta, porque esse ato irregular é proibido coloca vidas em risco. Meu filho quase morreu por irresponsabilidade de quem não pensa no próximo”, afirmou.

O uso e a comercialização de cerol e outros materiais cortantes em linhas de pipa são proibidos em São Paulo pela Lei nº 17.201/2019. Em nível nacional, projetos de lei também propõem a criminalização do uso dessas linhas em áreas públicas, prevendo multas e até detenção para infratores.