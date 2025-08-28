Search
41ª Festa da Uva de Ferraz terá shows de Leonardo, Bruno & Marrone e grandes nomes da música

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos divulgou, nesta quinta-feira (28), os últimos nomes que vão compor a programação da 41ª edição da Festa da Uva. Os cantores Leonardo e Fernandinho foram confirmados para encerrar a série de apresentações musicais, nos dias 13 e 14 de outubro.

O evento será realizado de 9 a 14 de outubro, no Complexo Birutão, localizado no Parque Dourado. A festividade celebra os 72 anos de emancipação político-administrativa do município e é organizada pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo.

A programação reunirá artistas de diferentes estilos, indo do pagode ao sertanejo e da música pop ao gospel. Veja a agenda completa de shows:

9 de outubro – Menos é Mais

10 de outubro – Nattan

11 de outubro – Bruno & Marrone

12 de outubro – Ana Castela

13 de outubro – Leonardo

14 de outubro – Fernandinho

Dentro da programação oficial de aniversário, também está previsto o desfile cívico no centro da cidade, que acontece na data do aniversário do município e reúne escolas, entidades sociais, forças de segurança e representantes da comunidade.

